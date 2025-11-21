Hacker zu Ortho-Trauma-Versorgung: Sorge der Ärztekammer nachvollziehbar, aber unbegründet

Wien (OTS) -

„Die Sorge der Wiener Kammer für Ärztinnen und Ärzte hinsichtlich der Kapazitäten in der orthopädisch-traumatologischen Versorgung in Wien ist nachvollziehbar, aber unbegründet“, betont der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, in Hinsicht auf einer Resolution der Kammer. Es stehe außer Zweifel, dass bei der Weiterentwicklung unseres Gesundheitssystems Ressourcen nur dann reduziert werden können, wenn der Ersatz dafür insbesondere im tagesklinischen Bereich bereits aufgebaut ist, so Hacker.

„Der Regionale Strukturplan ist ein Rahmenplan bis Ende 2030 und bildet die Grundlage auf dem die operative Detailplanung erfolgen muss. Diese Detailplanung wird in Absprache sämtlicher Gesundheitsanbieter stattfinden – selbstverständlich auch im guten Einvernehmen mit der Kammer für Ärztinnen und Ärzte“, schloss der Wiener Gesundheitsstadtrat.