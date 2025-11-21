  • 21.11.2025, 11:46:33
„Das Gespräch“ zum Thema „Teuerungsalarm und Budgetschock: Ratlos durch die Krise?“

Am 23. November um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Badelt, Zehetner, Krainer und Zirm

Wien (OTS) - 

Droht das nächste Sparpaket, Herr Badelt? Trotz harter Einsparungen wächst das Budgetloch weiter – vor allem mit Blick auf die Länder. Der Präsident des Fiskalrats verliert spürbar die Geduld. Was muss jetzt passieren, um Inflation und Schulden endlich in den Griff zu bekommen? Setzt die Regierung die richtigen Maßnahmen – oder liegt die Opposition mit ihrer Kritik richtig? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 23. November 2025, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Christoph Badelt
Fiskalratspräsident

Elisabeth Zehetner
ÖVP-Energie-Staatssekretärin

Kai Jan Krainer
stv. SPÖ-Klubobmann

Jakob Zirm
„Die Presse“

