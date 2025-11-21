AIT beim ÖGUT-Umweltpreis 2025 doppelt prämiert

Wien (OTS) -

Das AIT Austrian Institute of Technology zählt zu den großen Gewinnern des diesjährigen ÖGUT-Umweltpreises: Gleich zwei Projekte aus unterschiedlichen Bereichen der angewandten Forschung wurden ausgezeichnet und zeigen die Bandbreite, mit der das AIT zentrale Transformationsprozesse in Industrie und Gesellschaft unterstützt.

RecAL: Neuer Standard für Aluminium-Kreislaufwirtschaft

In der Kategorie „Mit Forschung & Innovation zur Kreislaufwirtschaft“ wurde das EU-Projekt RecAL prämiert, das vom LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen des AIT Austrian Institute of Technology geleitet wird. RecAL entwickelt neue recyclingfähige Aluminiumlegierungen, hochpräzise sensorbasierte Sortierprozesse sowie den digitalen „RecAL Hub“, der Material- und Datenflüsse europäischer Partner verknüpft. Damit schafft das Projekt die Grundlage für einen geschlossenen Aluminiumkreislauf, der Primärrohstoffe einspart, CO₂-Emissionen reduziert und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie stärkt.

Lienz setzt auf datenbasierte Stadtentwicklung

Eine weitere Auszeichnung ging an das AIT gemeinsam mit der Stadt Lienz in der Kategorie „Nachhaltige Kommune“. Honoriert wurde ein wissenschaftlich fundierter Transformationsprozess, der Lienz mit Energie- und THG-Bilanz, Szenarien und einem detaillierten Klimaneutralitätsfahrplan systematisch auf das Ziel der Klimaneutralität 2040 ausrichtet.

Angewandte Forschung als Enabler nachhaltiger Innovation

„Diese doppelte Anerkennung zeigt, wie entscheidend angewandte Forschung als Enabler für nachhaltige Innovation ist“, sagt Dr. Brigitte Bach, Geschäftsführerin und Sprecherin der Geschäftsführung des AIT. „Mit RecAL stärken wir die Aluminium-Kreislaufwirtschaft in Europa, indem wir neue Wege entwickeln, Aluminium effizienter wiederzuverwenden und die beteiligten Unternehmen über eine digitale Plattform besser zu vernetzen. So entsteht ein System, das Material, Daten und Partner zusammenführt und den Einsatz von Primärrohstoffen deutlich reduziert. Gleichzeitig demonstriert die Zusammenarbeit mit Lienz, wie datenbasierte und partizipative Prozesse Städte befähigen, ambitionierte Klimaziele umzusetzen. Beide Preise würdigen die hervorragende Arbeit unserer Teams und unsere Rolle als verlässlicher Partner für zukunftsorientierte Entwicklung.“

Die beiden Auszeichnungen unterstreichen die strategische Bedeutung, die das AIT in Transformationsfeldern wie Ressourcenoptimierung, klimafitten Energiesystemen und resilienten Städten einnimmt. Forschung und Innovation wirken hier unmittelbar in wirtschaftliche Anwendungen und kommunale Entscheidungsprozesse hinein – und schaffen Lösungen, die langfristig relevante ökologische und gesellschaftliche Wirkung entfalten.

Über den ÖGUT-Umweltpreis

Der ÖGUT-Umweltpreis wird seit 1988 jährlich von der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) verliehen und zählt zu den renommiertesten Nachhaltigkeitsauszeichnungen Österreichs.

Er würdigt herausragende Projekte, Organisationen und Persönlichkeiten, die mit Innovationsgeist und Engagement einen Beitrag zu einer klimaneutralen, gerechten und zukunftsfähigen Gesellschaft leisten.

2025 wurden aus 252 Einreichungen insgesamt 27 Projekte in sechs Hauptkategorien nominiert – von Forschung und Wirtschaft über Gemeinden bis hin zu zivilgesellschaftlichen Initiativen. Das Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro wird vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI), dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK), der FFG, dem Österreichischen Städtebund sowie Partnerunternehmen und Stiftungen gestiftet.

Zur ÖGUT

Über das AIT

Forschung und Entwicklung sind der zentrale Innovationsmotor für Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie sichern Arbeitsplätze und Wohlstand und stärken dadurch den Standort Österreich. Angewandte Forschung liefert zudem Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit. Das AIT Austrian Institute of Technology ist mit aktuell 1.527 Mitarbeiter:innen Österreichs größte Forschungs- und Technologieorganisation und beschäftigt sich mit den zentralen Infrastrukturthemen der Zukunft. Das AIT fokussiert dabei auf zwei miteinander verflochtene Forschungsschwerpunkte: „Nachhaltige und resiliente Infrastrukturen“, insbesondere in den Bereichen Energie, Transport und Gesundheit, sowie die „Digitale Transformation von Industrie und Gesellschaft“. In diesen Bereichen arbeitet das AIT eng mit der Industrie sowie mit Auftraggeber:innen aus öffentlichen Institutionen zusammen.

