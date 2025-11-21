STERBEN IST DAS ALLERLETZTE: Neue Talk-Serie auf OKTO über das, was am Ende wirklich zählt

Wien (OTS) -

WIEN – In Kooperation mit Studio ungefiltert und HOSPIZ ÖSTERREICH bringt OKTO durch das Talkformat STERBEN IST DAS ALLERLETZTE grundlegende Themen ins Fernsehen, die in unserer Gesellschaft gerne vernachlässigt oder verdrängt werden. Rainer Simader, Leiter der Abteilung Bildung und Diversität von HOSPIZ ÖSTERREICH, lädt dabei Expert:innen, Betroffene und Angehörige zu Gesprächen vor die Kamera. Die Ausstrahlung der Folgen ist zu Allerheiligen bereits angelaufen und hat nun jeden Donnerstag um 21:05 Uhr ihren fixen Sendeplatz gefunden.



Die Folgen „Ist meine Trauer noch normal?“ mit Kathrin Unterhofer von der Kontaktstelle Trauer der Caritas Wien, „Tut sterben weh?“ mit Eva Katharina Masel von der Medizinischen Universität Wien und „Sprechen über das Unaussprechliche“ mit der an Brustkrebs erkrankten Claudia Altmann-Pospischek sind bereits in der OKTOTHEK abrufbar. In der kommenden Folge am 27. November 2025 spricht Georg Bollig von „Letzte Hilfe“ über „Letzte Hilfe Kurse“. Am 4. Dezember ist das Thema „Trauer überleben“ mit der Autorin Jaqueline Scheiber auf dem Programm.

