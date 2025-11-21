  • 21.11.2025, 11:31:32
Magische Pferdeshow feiert Premiere in Wien

MONDWIND – „Der Zaubermantel“

Wien (OTS) - 

MONDWIND feiert mit „Der Zaubermantel“ am 29. Dezember Premiere in der Wiener Marx Halle und gastiert dort bis 6. Jänner. Die fulminante Show vereint Pferdekunst, spektakuläre Akrobatik und eine mitreißende Geschichte.

In den Weihnachtsferien verwandelt sich die Marx Halle in eine Bühne voller Magie, Emotionen und beeindruckender Darbietungen. In 15 Vorstellungen erzählt MONDWIND eine Geschichte zwischen Traum und Wirklichkeit, in der Mensch und Pferd in perfekter Harmonie miteinander agieren. Rund 25 Pferde verschiedener Rassen, ein Esel namens Beethoven und mehr als 40 Mitwirkende lassen diese Geschichte lebendig werden.

Der Zaubermantel – eine berührende Geschichte voller Magie und Abenteuer

Die Geschichte handelt von einem Schneider im alten British Empire. Dieser besitzt einen Zaubermantel, der Frieden bringen kann. Als seine Zeit gekommen ist, sucht er einen würdigen Träger für den Mantel. Seine Wahl fällt dabei auf einen scheinbar unbedeutenden Taugenichts. Doch kann dieser die Welt vor der aufziehenden Dunkelheit retten?

Spektakuläre Darbietungen und beeindruckende Pferdekunst

„Der Zaubermantel“ vereint wilde Stunts, flinke Pferde und Kunststücke in Freiheitsdressur, Trickreiten, klassischer Dressur und Comedy. Zauberhafte Musik, stimmungsvolle Bühnenbilder und ein hochkarätiges Ballettensemble begleiten die Show.

Der Macher der familienfreundlichen Pferdeshow

Unter der Regie von Holger Ehlers, der auf ein Vierteljahrhungert internationale Opern-, Musical- und Theatertätigkeit zurückblickt, feierten bereits zahlreiche Apassionata Shows große Erfolge. Mit MONDWIND „Der Zaubermantel“ präsentiert der preisgekrönte Kreativdirektor seine neue Produktion erstmalig in Wien.

Informationen zur Show: www.mondwind.com. Karten sind über oeticket.com erhältlich.

Mondlicht "Der Zaubermantel" - Premiere

Datum: 29.12.2025, 14:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Wien, Marx Halle
Karl-Farkas-Gasse 19 19
1030 Wien
Österreich

URL: https://www.mondwind.com

Rückfragen & Kontakt

Mondlicht
Denise Haberl
Telefon: 0664 184 1002
E-Mail: denise.haberl@evisions.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
