Ein Auftakt nach Maß: Lichterzauber auf der Bürgeralpe Mariazell feiert erfolgreiche Eröffnung

Mit großem Andrang und positiver Resonanz ist der neue Lichterzauber Bürgeralpe gestern Abend, 20. November erfolgreich gestartet. Bereits zum Auftakt strömten zahlreiche Besucher:innen auf den Mariazeller Hausberg und zeigten sich begeistert von der einzigartigen Atmosphäre des neuen Wintererlebnisses. Viele schwärmten von dem eindrucksvollen Zusammenspiel aus Licht, Klang und Natur – ein gelungener Beginn für das neue Winterhighlight über Mariazell.

Ein Höhepunkt im Mariazeller Advent

Zum 25-jährigen Jubiläum des Mariazeller Advents erstrahlt die Bürgeralpe erstmals im Lichterzauber: Von 20. November 2025 bis 6. Jänner 2026 verwandelt sich der Berg auf 1.267 Metern in eine magische Winterwelt mit Lichtpfaden, glitzernden Bäumen, einem schimmernden See und einer Sound-to-Light-Lasershow beim Aussichtsturm.

Die barrierefreie Auffahrt mit der Seilbahn Bürgeralpe Express führt direkt vom Adventmarkt auf den Berg, wo Berggasthof und Arche des Waldes mit Heißgetränken und regionalen Schmankerln zum Verweilen einladen.

Nachhaltig anreisen lässt sich mit dem beliebten Kombiticket der Mariazellerbahn & Lichterzauber, buchbar unter webshop.niederoesterreichbahnen.at.

Auch NÖ-Card-Besitzer:innen genießen großartige Vorteile – Info auf niederoesterreich-card.at.

Tipp: Wer seine Tickets online unter www.buergeralpe.at kauft, spart -10 % und vermeidet Wartezeiten an der Bergbahnkassa.

Öffnungszeiten Lichterzauber Bürgeralpe:

20. November – 21. Dezember 2025: Donnerstag bis Sonntag; sowie Montag, 8. Dezember 26. Dezember 2025 – 6. Jänner 2026: in den Ferien täglich geöffnet



Lichterzauber: 16:30 – 20:00 Uhr

Seilbahnbetrieb:

Do & Fr: 15:00 – 20:30 Uhr

Sa, So & Feiertage: 11:00 – 20:30 Uhr

Ferienzeit: 9:00 – 20:30 Uhr



