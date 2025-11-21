Der Ski-Weltcup macht Halt in Gurgl: Slalom-Heimwochenende live im ORF

Wien (OTS) -

Nach Platz neun der Herren und Rang zehn der Damen beim Slalomauftakt in Levi soll für das rot-weiß-rote Team vor eigenem Publikum in Gurgl mehr herausschauen. Eröffnet wird das Ski-Weltcup-Heimwochenende am Samstag, dem 22. November 2025, mit dem Bewerb der Männer, am Sonntag, dem 23. November, folgen die Frauen. ORF 1 und ORF ON übertragen live um 10.00 Uhr sowie um 13.10 bzw. 13.20 Uhr. Am Samstag führen Oliver Polzer und Thomas Sykora durch das Rennen, aus dem Ziel melden sich mit der Analyse Benjamin Raich und Alina Zellhofer. Am Sonntag kommentieren Peter Brunner und Marlies Raich, die Kamerafahrt übernimmt Thomas Sykora, Alina Zellhofer berichtet aus dem Zielbereich.

Der Ski-Weltcup im ORF.at-Netzwerk und im ORF TELETEXT

Mit einem multimedialen Package begleiten sport.ORF.at, das ORF-Ski-alpin-Special und ORF ON auch diesen den Ski-Weltcup-Winter im Web und via Apps: Wintersport-Fans können im Live-Stream alle ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen direkt mitverfolgen, nachträglich Videos-on-Demand (von den Highlights bis zu den gesamten Rennen) abrufen, oder sich über Live-Ticker, Storys und Tabellen stets auf dem Laufenden über das aktuelle Weltcup-Geschehen halten. Auch im ORF TELETEXT findet sich im Wintersportmagazin ab Seite 260 ein umfassendes, laufend aktualisiertes Informationsangebot.