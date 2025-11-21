Volkshilfe NÖ: 12. Löwenherz-Gala bringt 39.000 Euro für Menschen in Not

Baden bei Wien / Wiener Neustadt (OTS) -

Am Donnerstag, 20. November 2025 ging im Congress Center Baden die 12. Löwenherz-Gala über die Bühne. 350 Gäste verbrachten einen unterhaltsamen Abend mit der Niederösterreichischen Sängerin Monika Ballwein sowie dem Jungtalent mit Violine und Horn aus Brunn am Gebirge Dominik Baumgartner. Durch das Programm führte Entertainer Alfons Haider. Im Rahmen der Löwenherz-Gala sammelte die Volkshilfe NÖ Spenden zur Unterstützung von Menschen in Not in Niederösterreich. Zudem gab es eine Auktion mit Kunstwerken, welche niederösterreichische Künstlerinnen und Künstler unentgeltlich zur Verfügung stellten. Der Reinerlös in der Höhe von 39.000 Euro geht in den Löwenherz-Fonds.

„Immer öfter auftretende Naturkatastrophen und persönliche Schicksale wie eine schwere Erkrankung oder der Tod des Lebenspartners mit unversorgten Kindern forderten unseren Löwenherz-Fonds in den vergangen Monaten und Jahren leider sehr“, erklärt der Präsident der Volkshilfe NÖ Prof. Ewald Sacher, „deshalb bin ich sehr erleichtert und überwältigt über die Hilfsbereitschaft der Löwenherz-Gala-Sponsorinnen und -sponsoren.“



Viele VertreterInnen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik setzen sich wiederholt für die gute Sache ein.

In der Interviewrunde bekräftigte Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig, die selbst als Ehrenamtliche bei der Volkshilfe in der Stadt Amstetten tätig ist: „Es ist großartig zu sehen, wie Menschen solidarisch handeln und spenden. Doch ebenso wichtig ist ein funktionierender Sozialstaat.“

NÖ Landesrat Mag. Sven Hergovich war bereits als AMS NÖ-Chef von der Arbeit der Volkshilfe NÖ begeistert: „Hinschauen, zuhören und handeln – dafür steht die Volkshilfe Niederösterreich und der Löwenherz-Fonds. Das ermöglicht Hilfe vor Ort in Niederösterreich. So kann das Leben jener verbessert werden, die nach persönlichen Schicksalsschlägen Unterstützung benötigen.“

Auch die Volkshilfe-Familie war zahlreich vertreten. Mit dabei Vizepräsidentin Heidemaria Onodi und Vizepräsident Hans Hager sowie viele ehrenamtliche Bezirksvorsitzende und freiwillige HelferInnen.

“In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es schön, trotzdem auf die Unterstützung der Unternehmen und Organisationen zählen zu können und ich bin sehr froh, dass wir so ein schönes Ergebnis für den Löwenherz-Fonds erreichen konnten”, bedankt sich Ideengeber und Leiter des Gala-Organisationskomitees Vizepräsident der Volkshilfe NÖ Rudolf Parnigoni bei allen, die einen Tisch sponserten oder ein Exponat ersteigerten.

„Allein durch die Versteigerung der zur Verfügung gestellten Kunstwerke gehen dieses Jahr 15.000 Euro in den Löwenherz-Fonds“, freut sich Geschäftsführer Gregor Tomschizek „das Ergebnis ist ein starkes Zeichen für das Miteinander und zeigt, dass wir auch in schwierigen Zeiten viel erreichen, wenn wir zusammenhelfen.“

Das Löwenherz-Sujet 2025 kreierte der Wilhelmsburger Künstler Steve Soon. Die Kunstauktion leitete in bewährter Manier KommR Franz Steinbacher. Anton Hoser, Franz Oberger und Gerda Jaeggi stellten ihre Werke zur Verfügung. Neu dabei waren 37, Uli Rausch und Myriam Urtz. Ebenfalls versteigert wurde ein Exponat in memoriam Paul Seidl sowie ein VIP-Empfang bei den Mörbischer Seefestspielen von und mit Alfons Haider.

Spendenkonto Löwenherz-Fonds

IBAN AT67 6000 0000 0133 9000, BIC OPSKATWW, Spenden sind steuerlich absetzbar (SERVICE MENSCH GmbH)