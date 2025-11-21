AVISO: Pressegespräch – LBG präsentiert LBI für Wissenschaftsvermittlung und Pandemievorsorge

Wien (OTS) -

Allein in den vergangenen rund hundert Jahren hat die Welt vier Influenza-Pandemien, mehrere verheerende Ausbrüche von Cholera und Ebola, die anhaltende HIV/AIDS-Pandemie und die COVID-19-Pandemie erlebt. Das neue Ludwig Boltzmann Institut für Wissenschaftsvermittlung und Pandemievorsorge (Science Outreach and Pandemic Preparedness – LBI SOAP) der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) an der Medizinischen Universität Wien hat im Sommer 2025 seine Arbeit aufgenommen und vereint unterschiedliche Ansätze, um die Gesellschaft für kommende Pandemien zu rüsten und diese bestenfalls gänzlich zu verhindern.

Unter der Leitung von Univ. Prof. Dr. Florian Krammer verfolgt das LBI SOAP das Ziel, die Öffentlichkeit über aktuelle Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich der Gesundheit nicht nur aufzuklären, sondern sie künftig miteinzubeziehen sowie die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zu fördern. Damit verbunden ist das übergeordnete Ziel, das Vertrauen in die Wissenschaft zu steigern.

Das LBI SOAP wird am Mittwoch, 3. Dezember 2025 um 16:30 Uhr im Rahmen eines Pressegesprächs von der LBG gemeinsam mit Frau Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner und Frau Stadträtin Veronica Kaup-Hasler präsentiert, zu dem wir Sie herzlich einladen.

Ihre Gesprächspartner:innen vor Ort:

Eva-Maria Holzleitner , BSc, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung

, BSc, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Veronica Kaup-Hasler , Wiener Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

, Wiener Stadträtin für Kultur und Wissenschaft Univ.-Prof. Dr.med. univ. Freyja-Maria Smolle-Jüttner , Präsidentin LBG

, Präsidentin LBG Dipl.-Ing.in Dr.in Michaela Fritz , Vizerektorin für Forschung und Innovation Medizinische Universität Wien

, Vizerektorin für Forschung und Innovation Medizinische Universität Wien Univ. Prof. Dr. Florian Krammer, Leiter LBI SOAP



LBG präsentiert LBI für Wissenschaftsvermittlung und Pandemievorsorge (SOAP)

Mittwoch, 3. Dezember 2025

Lesesaal Josephinum

Währinger Straße 25, 1090 Wien

Linker Eingang

Beginn: 16:30 Uhr

Im Anschluss besteht die exklusive Möglichkeit, die Forschung am LBI SOAP an interaktiven Stationen im benachbarten Hörsaal des Josephinums kennenzulernen. Diese werden vom Institutsteam betreut und bieten spannende Einblicke in die Arbeit des LBI SOAP.

Ab 18:00 Uhr findet im Hörsaal die Eröffnungsfeier des LBI SOAP statt. Wir laden Sie herzlich ein, den Abend dort in angenehmer Atmosphäre ausklingen zu lassen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.