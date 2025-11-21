SPÖ-Himmer zu Chancenbonus: „Endlich mehr Bildungsgerechtigkeit – strukturelle Verankerung notwendig“

Wien (OTS) -

Heute wurde der neue Chancenbonus für Schulen vorgestellt. Vereinfacht gesagt bekommen Schulen mit mehr Herausforderungen mehr Planstellen zur Unterstützung. So können zum Beispiel zusätzlich Mitarbeiter:innen im Bereich Schulpsychologie, Sozialarbeit oder zusätzliche Pädagog:innen an die Schule geholt werden. „Die SPÖ hat in den Regierungsverhandlungen gekämpft, um den Chancenbonus durchzusetzen. Nun wird er endlich Realität und schafft damit mehr Bildungsgerechtigkeit in Österreich“, so SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer. Für Himmer geht die Regelung aber noch nicht weit genug: „Mit dieser Maßnahme ist es noch nicht getan. Die Schulen brauchen mehr Unterstützung und ein umfassendes, langfristiges Paket zur weiteren Entlastung. Dazu gehören auch zusätzliche Mittel für weitere Berufsgruppen wie Ergotherapeut:innen oder Logopäd:innen.“ ****

400 objektiv ausgewählte Schulen werden von mehr Personal profitieren. Sie werden autonom zwischen Lehrer:innen, Schulpsycholog:innen, Schulsozialarbeiter:innen und Sozialpädagog:innen auswählen können – je nach individuellem Bedürfnis. Besonders die Bedeutung dieser Durchmischung der Berufsgruppen wird von Seiten der SPÖ für eine gelingende Umsetzung betont. „In jenen Städten, wie London oder Hamburg, in denen ein Chancenbonus erfolgreich umgesetzt worden ist, zeigt sich, dass es besonders auf die Unterstützung zusätzlicher Berufsgruppen wie Ergotherapeut:innen und Logopäd:innen ankommt“, so Himmer. Insgesamt investiert die Bundesregierung jährlich 65 Millionen Euro in den Chancenbonus. Das zeige laut Himmer klar: „Die Regierung spart, um das Budget zu sanieren. Bei der Bildung aber investieren wir so viel wie noch nie, damit unsere Kinder eine gute Zukunft haben!“

Für Himmer ist der Chancenbonus aber erst der Anfang einer breit angelegten Entlastung, die es an den Schulen braucht: „Unsere Personal an den Schulen leistet eine unglaublich wertvolle Arbeit. Sie verdienen unsere volle Aufmerksamkeit und Unterstützung. Der Chancenbonus ist ein erster Schritt einer breiten Strukturveränderung, die unsere Bildungssystem gerechter macht.“ (Schluss) mf/ff