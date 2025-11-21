  • 21.11.2025, 11:09:02
  • /
  • OTS0074

Sozialministerin Schumann begrüßt Gesetzesantrag zur Verbesserung der sozialrechtlichen Begünstigungen für NS-Vertriebene

Überparteiliche Initiative erweitert Pensionsansprüche und Zugang zu Pflegegeld.

Wien (OTS) - 

Sozialministerin Korinna Schumann begrüßt den von allen im Nationalrat vertretenen Parteien gemeinsam eingebrachten und beschlossenen Antrag zur Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes sowie des Opferfürsorgegesetzes. Mit diesem Schulterschluss wird ein wichtiger Schritt gesetzt, um Österreichs besondere historische Verantwortung gegenüber den Opfern und den Vertriebenen des Nationalsozialismus wahrzunehmen.

Viele Holocaustüberlebende konnten Österreich erst nach dem zweiten Weltkrieg verlassen und waren bislang nicht vollumfänglich von den sozialversicherungsrechtlichen Begünstigungen umfasst. Mit der Novelle wird der Zeitraum für den begünstigten Nachkauf von Pensionsversicherungszeiten bis 1955 ausgeweitet und damit eine seit Jahrzehnten bestehende Lücke geschlossen.

Die geplante Änderung sieht vor, dass die Begünstigung sowohl für bestehende als auch für neu entstehende Leistungsansprüche gilt. Für jene, die auf Basis der neuen Rechtslage erstmals Anspruch auf Pensionsleistungen erhalten, wird sichergestellt, dass Leistungen rückwirkend ab 1. Jänner 2026 gewährt werden können.

Parallel dazu wird das Opferfürsorgegesetz angepasst und in den Gleichklang mit den neuen Regelungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gebracht. Dadurch wird sichergestellt, dass Personen, die künftig einen Pensionsanspruch erwerben, ebenfalls einen Anspruch auf Pflegegeld haben.

„Österreich trägt eine besondere historische Verantwortung gegenüber den Menschen, die während des Nationalsozialismus ermordet, verfolgt oder vertrieben wurden und ein unsägliches Leid erfahren mussten. Mit diesem parteiübergreifenden Gesetzesantrag wird eine jahrzehntelang bestehende gesetzliche Lücke geschlossen. Die geplanten Änderungen sichern Holocaustüberlebenden nicht nur Pensionsleistungen, sondern auch Pflegegeld zu und damit eine soziale Absicherung“, so Sozialministerin Korinna Schumann.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
E-Mail: pressesprecher@sozialministerium.gv.at
Website: https://sozialministerium.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright