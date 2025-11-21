- 21.11.2025, 11:07:32
AVISO: Montag 10.30 Uhr Pressekonferenz mit FPÖ-Wien mit Nepp, Herbert und Berger zur Sicherheit in Wien
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.
Teilnehmer:
FPÖ-Wien Chef Stadtrat Dominik Nepp
AUF-Vorsitzender NAbg. Werner Herbert
FPÖ-Wien Sicherheitssprecher Stadtrat Stefan Berger
Thema: “Sicherheitsnotstand in Wien - Wiener Polizei blutet personell aus”
Wann: Montag, 24. November 2025, 10.30 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Rückfragen & Kontakt
Klub der Wiener Freiheitlichen
E-Mail: presse@fpoe-wien.at
