AVISO: Montag 10.30 Uhr Pressekonferenz mit FPÖ-Wien mit Nepp, Herbert und Berger zur Sicherheit in Wien

Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.

Teilnehmer:

FPÖ-Wien Chef Stadtrat Dominik Nepp

AUF-Vorsitzender NAbg. Werner Herbert

FPÖ-Wien Sicherheitssprecher Stadtrat Stefan Berger

Thema: “Sicherheitsnotstand in Wien - Wiener Polizei blutet personell aus”

Wann: Montag, 24. November 2025, 10.30 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452