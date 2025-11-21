FPÖ – Oberlechner zu Statistik Austria: „Schwarz-rot-pinke Regierung zementiert Wohnungskrise!“

Wien (OTS) -

„Die jüngsten Zahlen belegen ganz klar, dass die Verlierer-Koalition die Wohnungskrise weiter einzementiert. Wenn die Wohnungsfertigstellungen im Vorjahr um ein Fünftel eingebrochen sind, dann müssten doch alle Alarmglocken schrillen“, kommentierte FPÖ-Bautensprecher NAbg. Michael Oberlechner, MA aktuelle Daten der Statistik Austria.

„Das wohnpolitische Versagen von SPÖ-Wohnminister Babler dokumentiert sich neuerlich. Zuwanderung und implodierende Bauleistung schmieden einen Hexenkessel steigender Wohnkosten. Es ist höchste Zeit, die Wohnbauförderung auf ein Prozent des BIP zu erhöhen, um den leistbaren Wohnbau wieder in Schwung zu bringen“, forderte Oberlechner und weiter: „Die Wohnbauförderung muss gleichzeitig wieder auf echte Leistbarkeit fokussiert werden: Baustoffneutralität ist ebenso erforderlich wie eine Entschlackung klimapolitischer Auflagen.“

„Die Bundesregierung und allen voran SPÖ-Vizekanzler Babler müssen endlich handeln, anstatt lediglich die Propagandatrommel zu rühren. Wir Freiheitliche haben die erforderlichen Lösungen – sie liegen auf dem Tisch und können jederzeit beschlossen werden. Es ist nämlich fünf Minuten vor Zwölf“, betonte Oberlechner.