Besseres TV und Internet im Burgenland: Big Blue Marble modernisiert Sendestandort Podersdorf

Mit einer kontrollierten Sprengung des alten, 50 Meter hohen TV- und Mobilfunkmasts hat Big Blue Marble heute die Modernisierung des Sendestandorts Podersdorf abgeschlossen. Das wurde möglich, da bereits seit 2 Wochen ein neuer Sendemast – ausgestattet mit modernen, digitalen Übertragungstechnologien – über 5.000 Burgenländer:innen und Niederösterreicher:innen in Podersdorf, Neusiedl und umliegenden Orten mit hochqualitativen Fernsehbildern und verbesserten Mobilfunkempfang versorgt.

Sendemast vereint TV und Mobilfunk

1966 erbaut, hatte der alte Sendemast als sogenannter „Tochter- und Füllsender“ zum Hauptsender Mattersburg über Jahre hinweg weiße Flecken in der regionalen Funkversorgung geschlossen. Durch die Betonbauweise waren jedoch die Kapazität beschränkt und ein weiterer Ausbau nicht möglich.

Ein Neubau wurde erforderlich – und dieser erfolgte „nebenan“ nur wenige Meter vom alten Sendemast entfernt durch Big Blue Marble. In nur zwei Monaten wurde der neue, ebenfalls 50 Meter hohe Rohrgittermast errichtet. Mit an Bord: Neue Sendertechnik zu qualitativ hochwertiger und verlässlicher TV-, Mobilfunk- und Internet-Versorgung. So „funken“ heute nicht nur die drei großen Mobilfunk-Provider A1, Magenta und Drei über den neuen Mast, sondern auch der ORF mit seinen Radios sowie den TV-Sendern ORF 1, ORF 2 (Wien, Niederösterreich und Burgenland) und ORF Sport+ über DVB-T2 (simpli).

Sendemast wichtiger Bestandteil der kritischen Infrastruktur in Österreich

„Es ist großartig, dass mit dem neuen Sendemast die Zukunft der TV- und Mobilfunkversorgung in unserer Region für die Bürgerinnen und Bürger gesichert ist“, freut sich Michaela Wohlfart, Bürgermeisterin von Podersdorf.

Michael Weber, Sprecher von Big Blue Marble, ordnet zusätzlich die Bedeutung des neuen Sendemasts für die Region zum Abschluss des Projekts ein: „Der neue Sender zeigt nicht nur die Synergien zwischen TV und Mobilfunk, sondern sorgt als wichtiger Bestandteil der kritischen Infrastruktur in Österreich für eine krisensichere Kommunikation und Informationsübertragung – heute und für die kommenden Jahrzehnte.“

