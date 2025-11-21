- 21.11.2025, 10:41:02
- /
- OTS0064
STRABAG-Vorstandsvorsitzender Stefan Kratochwill im Ö1-„Journal zu Gast“ am 22.11.
Wien (OTS) -
Stefan Kratochwill, Vorstandsvorsitzender der STRABAG, ist am Samstag, den 22. November bei Hanna Sommersacher „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1.
Rückfragen & Kontakt
ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit
Isabella Henke
Telefon: (01) 87878 18050
E-Mail: isabella.henke@orf.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | HOA