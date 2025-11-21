CC4 tritt CEOs FOR FUTURE bei

Wien (OTS) -

Die CC4 Remarketing GmbH, einer der führenden Anbieter für professionelles IT-Remarketing im deutschsprachigen Raum, ist neues Mitglied der Initiative CEOs FOR FUTURE.



Mit dem Beitritt unterstreicht CC4 sein klares Bekenntnis zu einer nachhaltigen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. „Die Ziele und Werte von CEOs FOR FUTURE sind deckungsgleich mit unserer Unternehmensphilosophie. Verantwortung für heutige und zukünftige Generationen übernehmen und aktiv eine wirtschaftliche Zukunft im Einklang mit den vorhandenen Ressourcen unseres Planeten gestalten. Denn wir machen IT länger nutzbar, schonen damit Ressourcen und gestalten so nachhaltige Kreisläufe“, erklärt René Rubant, Geschäftsführer von CC4. „Als klimaneutral agierendes Unternehmen mit umfassendem ESG-Engagement und 3-facher ISO-Zertifizierung freuen wir uns, Teil eines starken Netzwerks für Veränderung zu sein.“

Nach einem intensiven Austausch mit CEOs FOR FUTURE wurde eine breite inhaltliche Übereinstimmung festgestellt. CEOs FOR FUTURE versteht sich als unabhängige Plattform für Top-ManagerInnen. Als Stimme der Wirtschaft zeigt der Verein die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Potenziale einer nachhaltigen Transformation auf und setzt sich für entsprechende Rahmenbedingungen ein um diesen Wandel zu beschleunigen. CEOs for Future fördert eine branchen- und generationsübergreifende Vernetzung mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft und setzt gemeinsam konkrete Projekte um.

Mit der Mitgliedschaft will CC4 mit gleichgesinnten Unternehmen neue Ansätze zur Beschleunigung der Transformation entwickeln.

CC4 ist bereits seit 2023 vollständig energieautark, betreibt IT-Remarketing mit eigener PV-Anlage und erfüllt als erstes Unternehmen der Branche in Österreich freiwillig alle NIS2-Vorgaben. Der kürzlich veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht 2024 dokumentiert umfassend die ökologischen und sozialen Maßnahmen des Unternehmens.

„Wir freuen uns auf den Austausch, die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft zu arbeiten“, so Rubant abschließend.

Über CC4:

Die CC4 Remarketing GmbH mit Sitz in Wien und Niederlassung in Deutschland ist Spezialist für die Wiederverwertung gebrauchter IT-Hardware. CC4 ist 3-fach ISO-zertifiziert (9001, 14001, 27001), NIS2-ready, klimaneutral in der Datenlöschung und verfolgt ein konsequent nachhaltiges Geschäftsmodell.