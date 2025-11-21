KORREKTUR zu OTS0051 vom 21.11.2025: Europas Kreativ-Elite: Studierende der FH Salzburg holen 7 Medaillen und Young Star Award beim ADCE

Barcelona/Salzburg/Puch-Urstein (OTS) -

Großer Erfolg für das Department Creative Technologies der FH Salzburg: Beim europaweiten ADCE Student Award 2025 in Barcelona erzielten Studierende ein überragendes Ergebnis. Mit sieben Medaillen, fünf Shortlist-Platzierungen und dem begehrten Young Star Award ist die FH Salzburg die erfolgreichste Hochschule im deutschsprachigen Raum.

Zum Young Star 2025 wurde der „The USB Paradox“ von Felix Foltas und Jonas Perkmann gekürt. Der vielfach prämierte Abschlussfilm, umgesetzt mit einem großen Team für die aufwendigen VFX-Shots, wurde als bestes studentisches Kreativprojekt Europas ausgezeichnet. Der Spot spielt humorvoll mit einem universellen Alltagsmoment: dem scheinbar unmöglichen Versuch, einen USB-Stick beim ersten Mal richtig einzustecken.

Überragendes Ergebnis im europäischen Wettbewerb

Im Rahmen der Creative Week des Art Directors Club of Europe (ADCE) wurden in Barcelona die besten studentischen Arbeiten des Kontinents präsentiert. Eine internationale Jury zeichnete insgesamt 57 der 290 Einreichungen aus 19 Ländern mit Gold, Silber oder Bronze aus.102 Projekte schafften es auf die Shortlist.

„Dass mehrere unserer Arbeiten mehrfach prämiert wurden und mit dem Young Star Award die höchste Ehrung des Wettbewerbs an einen unserer Studierenden geht, zeigt eindrucksvoll die gestalterische Exzellenz und technologische Innovationskraft unseres Departments“, betont Hilmar Linder, Leiter des Department Creative Technologies.

Die preisgekrönten Projekte der FH Salzburg

The USB Paradox – von Felix Foltas und Jonas Perkmann (Gold in der Kategorie Motion / Film Craft; Silber in der Kategorie Advertising; YoungStar Award 2025 – höchster Preis des Wettbewerbs)

GRIT – von Bastian Gasser und Florian Weger (Bronze in der Kategorie Brand / Communication Design)

Synaesthetic – von Gianna Ricci (Bronze in der Kategorie Publication Design)

BINGO – von Juliane Steiner (Bronze in der Kategorie Motion / Film Craft)

Not my Construction Site – von Annika Braun, Anja Gutschmidt, Alina Traun und Sebastian Scholtze (Bronze in der Kategorie Experiential Design & Brand / Communication Design)