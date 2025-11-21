  • 21.11.2025, 10:34:03
  • /
  • OTS0058

Moosbrugger: Wer Importmilch zu Dumpingpreis anbietet, schadet Umwelt und Bauern

Handelsketten aufgefordert, gemeinsamen Qualitätsweg im Sinne aller beizubehalten

Wien (OTS) - 

"Dass heimische Eigenmarken-Haltbarmilch aktuell in einer Handelskette stillschweigend durch importierte ersetzt und zu Dumping-Preisen angeboten wird, ist eine unmittelbare Folge der schädlichen Lebensmittel-Preisdebatte und ein völlig falsches Signal an alle Seiten. Der österreichische Qualitätsweg wird damit torpediert und verlassen - auf Kosten von Tieren, Umwelt, Bauern, Versorgungssicherheit und somit ganz Österreich", kritisiert LKÖ-Präsident Josef Moosbrugger scharf und warnt vor einer negativen "LEH-Kettenreaktion".

"Es kann nicht sein, dass den heimischen Bäuerinnen und Bauern ständig ausgerichtet wird, welche immer noch höheren Standards punkto Tierwohl, Umweltschutz und Dokumentation sie zu erfüllen haben, sie dann aber auf ihren Kosten sitzen gelassen oder gar durch Importe ersetzt werden. Wer unseren bäuerlichen Familienbetrieben immer noch strengere Auflagen auf den Rücken lädt, aber gleichzeitig das Billigste wählt, trägt aktiv dazu bei, dass sie ihre Stalltüren schließen", warnt Moosbrugger.

"Und gibt es weniger Milch in Österreich, werden auch die Arbeitsplätze im vor- und nachgelagerten Bereich verlorengehen. Regionale Wertschöpfungsketten sind größer und wertvoller, als viele meinen, und sollten auch Konsumenten und Handel etwas wert sein", gibt der LKÖ-Präsident zu bedenken.

"Die heimischen Milchbäuerinnen und Milchbauern leisten viel, um die Wünsche der Konsumentinnen und Konsumenten und die Vorgaben des Handels zu erfüllen. Sie stehen heute für eine international vorbildhafte Qualität, die uns allen zugutekommt", so Moosbrugger und weiter: "Nun wären auch Handel und Konsumenten gefragt, sich zu dem zu bekennen, was sie immer gefordert haben. Der gemeinsame Qualitätsweg sollte nicht wegen ein paar Cent pro Liter verlassen werden."

"Wir bedanken uns bei jenen Partnerinnen und Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette, die sich zu den österreichischen Bäuerinnen und Bauern bekennen und weiterhin für eine verlässliche Abnahme zu angemessenen Preisen stehen. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gilt es mehr denn je, zusammenzuhalten und nicht nur im Fußball den Patriotismus hochzuhalten", schließt der LKÖ-Präsident.

Rückfragen & Kontakt

Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ)
Mag. Claudia Jung-Leithner,
Pressesprecherin & Leitung Kommunikation,
Telefon: +43 676 83441 8770,
E-Mail: c.jung-leithner@lk-oe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AIM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright