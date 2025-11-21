- 21.11.2025, 09:59:04
Grüner Klub im NÖ Landtag lehnen Änderung zur NÖ Bauordnung 2014 und Umsetzung NÖ Gesundheitsplan 2040+ ab
Der Grüne Klub im NÖ Landtag hält zur gestrigen niederösterreichischen Landtagssitzung fest, dass die Grünen als einzige Fraktion folgende Tagesordnungspunkte abgelehnt haben:
TOP 2 - Ltg.-774/XX-2025 – NÖ Bauordnung 2014 (NÖ BO 2014), Änderung (NÖ Sanierungsvereinfachungsgesetz)
TOP 5 - Ltg.-837/XX-2025 – Umsetzung NÖ Gesundheitsplan 2040+, bauliche Maßnahmen Versorgungsregion Waldviertel sowie Landesklinikum Horn, Projektentwicklung und vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung NÖ Gesundheitsplan 2040+
