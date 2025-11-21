Christian Macho ist neuer Präsident der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände

Wien (OTS) -

In der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände (Arge AWV) hat ein Führungswechsel stattgefunden: Der langjährige Präsident Anton Kasser hat im Herbst 2025 seine Funktion im Zuge seines Wechsels in die Niederösterreichische Landesregierung zurückgelegt. Bei der Mitgliederversammlung der Arge AWV wurde Christian Macho einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt.

Christian Macho ist Bürgermeister der Marktgemeinde Kottingbrunn (Niederösterreich), Präsident der NÖ Umweltverbände und Jurist mit Schwerpunkt im öffentlichen Wirtschaftsrecht. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der kommunalen Praxis und seinem Engagement für nachhaltige Strukturen bringt er umfassende Expertise in die neue Funktion ein.

„Es ist mir ein großes Anliegen, den erfolgreichen Weg, den Anton Kasser eingeschlagen hat, mit vollem Einsatz weiterzuführen“, betont Macho. „Die Arge AWV steht für Verlässlichkeit, Professionalität und gelebte Partnerschaft. Zugleich sehe ich es als unsere Aufgabe, neue Impulse zu setzen, den Blick nach vorne zu richten und die Zukunft der kommunalen Abfallwirtschaft aktiv zu gestalten.“

Besonderen Fokus legt Macho auf die Vertiefung von Austausch und Zusammenarbeit innerhalb der Arge AWV sowie auf die Stärkung der kommunalen Daseinsvorsorge. „Dazu gehören insbesondere die Weiterentwicklung der Entsorgungsinfrastruktur, faire rechtliche Rahmenbedingungen und eine klare Positionierung im Umfeld der europäischen Kreislaufwirtschaftspolitik“, so Macho.

Auch die beiden Vizepräsidenten Alfred Egger und Roland Wohlmuth begrüßen die Wahl einstimmig: „Mit Christian Macho hat die ARGE AWV eine starke und kompetente Persönlichkeit an der Spitze. Wir sind überzeugt, dass er mit Weitblick und Tatkraft die Zukunft unserer Organisation prägen wird – mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Zusammenarbeit und die Stärke der Gemeinschaft.“

Der scheidende Präsident Anton Kasser bleibt der Arge AWV als Ehrenpräsident verbunden. Damit wird seine langjährige Arbeit und sein herausragendes Engagement für die kommunale Abfallwirtschaft in Österreich gewürdigt. Unter seiner Führung wurden wesentliche Weichenstellungen für eine moderne, effiziente und bürgernahe Abfallwirtschaft vorgenommen.