Grüne Wien/Pühringer, Malle zum Wiener Equal Pay Day: Frauen in Wien arbeiten ab morgen 40 Tage unbezahlt

Die Wienerinnen arbeiten statistisch gesehen ab morgen 40 Tage lang „gratis“: Der Wiener Equal Pay Day fällt heuer – wie auch im letzten Jahr – auf den 22. November. Obwohl Wien im Bundesländervergleich den geringsten Gender Pay Gap aufweist, gibt es keinen Grund zur Freude: Der Einkommensunterschied zwischen ganzjährig vollzeitbeschäftigten Frauen und Männern beträgt immer noch 11 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr gab es nur minimale Verbesserungen von 0,16%. „Monat für Monat verdienen Frauen noch immer weniger als Männer. Fortschritte gibt es leider nur sehr langsam. Der Gender Pay Gap ist und bleibt eine der größten Ungerechtigkeiten, die Frauen betreffen“, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien. „Hinzu kommt, dass die Lebensrealitäten von vielen Frauen wie Teilzeit aufgrund von Betreuungspflichten oder unbezahlte Care Arbeit in der Berechnung dieses Gender Pay Gaps gar nicht berücksichtigt werden. Die tatsächlichen Unterschiede sind also noch viel größer – das ist schlicht ungerecht und muss endlich aufhören“, ergänzt die Grüne Frauensprecherin Julia Malle.

Die Grünen setzen sich österreichweit für umfassende Lohntransparenz und den Ausbau der Kinderbetreuung ein. Eine Maßnahme, die viele Frauen in Wien entlasten würde, liegt schon länger auf der Hand: Die Stadt Wien könnte als größte Arbeitgeberin eine Vorbildfunktion einnehmen und im eigenen Wirkungsbereich mehr Maßnahmen setzen, um den Gender Pay Gap zu bekämpfen. Denn der Einkommenstransparenz-Bericht der Stadt Wien zeigt klar, dass in Sachen Gleichstellung für rund 33.000 Bediensteten der Stadt weiterhin deutlicher Handlungsbedarf besteht. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss zur Selbstverständlichkeit werden. Das können wir erreichen, wenn unfaire Lohn-Unterschiede gezielt abgebaut werden“, so Pühringer und Malle abschließend.