Ball des Sports 2026 im Wiener Rathaus – Kartenverkauf gestartet

Am 21. März 2026 trifft sich die Wiener Sport-Community im festlichen Rahmen des Wiener Rathauses.

Wien (OTS) - 

Am Samstag, den 21. März 2026, steht das Wiener Rathaus erneut ganz im Zeichen des Sports. Beim Ball des Sports kommen Athlet*innen, Vertreter*innen aus Vereinen und Verbänden sowie der Sportpolitik in einem festlichen Rahmen zusammen.

Veranstaltet wird der Ball des Sports traditionell von den drei Wiener Sportdachverbänden ASKÖ WAT Wien, ASVÖ Wien und SPORTUNION Wien in Kooperation mit Sport Wien (MA 51). Die Veranstaltung zählt zu den bedeutendsten gesellschaftlichen Ereignissen des Wiener Sports und bietet eine Plattform für Begegnung, Austausch und Vernetzung innerhalb der Wiener Sportwelt.

In mehreren Sälen des Wiener Rathauses erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Ballprogramm mit Live-Musik, Tanzflächen und sportbezogenen Programmpunkten. Zu den Fixpunkten des Abends zählen die beliebte Activity Area, eine sportlich-elegante Mitternachtseinlage sowie die traditionelle Publikumsquadrille.

Der Kartenverkauf für den Ball des Sports 2026 hat bereits begonnen. Tickets sind online unter www.ball-des-sports.at verfügbar.

