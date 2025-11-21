Matthias Bartolomey und Ariane Haering präsentieren Album im ORF RadioKulturhaus am 1.12.

Wien (OTS) -

Der Cellist Matthias Bartolomey und die Pianistin Ariane Haering präsentieren am Montag, den 1. Dezember im ORF RadioKulturhaus ihr erstes gemeinsames Album: „Hommage“ ehrt Werke von Brahms und Strauss und reflektiert die künstlerische Verbindung zwischen Matthias Bartolomey und seinem Vater.

2001 nahm Franz Bartolomey, langjähriger Solo-Cellist der Wiener Philharmoniker, mit der Pianistin Madoka Inui die 1. Sonate für Violoncello und Klavier von Johannes Brahms in e-Moll und die frühe F-Dur-Sonate von Richard Strauss im Großen Sendesaal des RadioKulturhauses auf. Zum zweiten Todestag seines Vaters präsentieren nun sein Sohn, der Cellist Matthias Bartolomey, und die Pianistin Ariane Haering mit „Hommage“ ihr erstes gemeinsames Album mit dem gleichen Programm um Brahms, Strauss sowie einem Arrangement von Schuberts „Moment musical“. Für Matthias Bartolomey markiert die Aufnahme einen prägenden Abschnitt seines musikalischen Werdegangs. Die Sonaten von Brahms und Strauss zählten zum Standardrepertoire von Franz Bartolomey und waren für seinen Sohn seit frühester Jugend Teil der Klangkulisse seines Elternhauses. „Hommage“ wurde im Juli 2025 ebenso im Großen Sendesaal aufgenommen und erscheint am 5. Dezember. Bereits am Montag, den 1. Dezember präsentieren Bartolomey und Haering das Album beim Konzert im ORF RadioKulturhaus. Der Eintritt beträgt EUR 32,-; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Mehr Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).