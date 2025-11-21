Wien (OTS) -

arbeit plus – Soziale Unternehmen Österreich lädt zur diesjährigen Verleihung des Gütesiegels für Soziale Unternehmen.

Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit Pflege und Konsumentenschutz Korinna Schumann und Vorstandsvorsitzender des AMS Johannes Kopf eröffnen die Veranstaltung.

Das Gütesiegel für Soziale Unternehmen steht für die Einhaltung sozialer, organisatorischer und wirtschaftlicher Qualitätsstandards in gemeinnützigen Sozialen Unternehmen, die sich der sozialen und beruflichen Integration von Menschen widmen.

14 Soziale Organisationen aus sechs Bundesländern werden an diesem Tag für ihre (Re-)Zertifizierung ausgezeichnet.

Gesprächspartner:innen vor Ort:

BM Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Johannes Kopf, Vorstandsvorsitzender AMS Österreich

Manuela Vollmann, Vorstandsvorsitzende arbeit plus Österreich

Sabine Rehbichler, Geschäftsführerin arbeit plus Österreich

Gütesiegel-Verleihung für Soziale Unternehmen 2025 Bundesministerin Schumann und AMS-Chef Kopf eröffnen

Akkreditierung: bis 27. November 2025 – Kontakt: eva.winterer@arbeitplus.at

Datum: 28.11.2025, 11:00 Uhr - 28.11.2025, 14:30 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Albert Schweitzer Haus

Schwarzspanierstraße 13

1090 Wien

Österreich