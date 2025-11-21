- 21.11.2025, 08:47:32
Gütesiegel-Verleihung für Soziale Unternehmen 2025 Bundesministerin Schumann und AMS-Chef Kopf eröffnen
arbeit plus – Soziale Unternehmen Österreich lädt zur diesjährigen Verleihung des Gütesiegels für Soziale Unternehmen.
Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit Pflege und Konsumentenschutz Korinna Schumann und Vorstandsvorsitzender des AMS Johannes Kopf eröffnen die Veranstaltung.
Das Gütesiegel für Soziale Unternehmen steht für die Einhaltung sozialer, organisatorischer und wirtschaftlicher Qualitätsstandards in gemeinnützigen Sozialen Unternehmen, die sich der sozialen und beruflichen Integration von Menschen widmen.
14 Soziale Organisationen aus sechs Bundesländern werden an diesem Tag für ihre (Re-)Zertifizierung ausgezeichnet.
Gesprächspartner:innen vor Ort:
- BM Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
- Johannes Kopf, Vorstandsvorsitzender AMS Österreich
- Manuela Vollmann, Vorstandsvorsitzende arbeit plus Österreich
- Sabine Rehbichler, Geschäftsführerin arbeit plus Österreich
Akkreditierung: bis 27. November 2025 – Kontakt: eva.winterer@arbeitplus.at
Datum: 28.11.2025, 11:00 Uhr - 28.11.2025, 14:30 Uhr
Ort: Albert Schweitzer Haus
Schwarzspanierstraße 13
1090 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
arbeit plus - Soziale Unternehmen Österreich
Eva Winterer
Presse
Telefon: 0043 664 4313590
E-Mail: eva.winterer@arbeitplus.at
