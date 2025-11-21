  • 21.11.2025, 08:47:32
  • /
  • OTS0018

Gütesiegel-Verleihung für Soziale Unternehmen 2025 Bundesministerin Schumann und AMS-Chef Kopf eröffnen

Wien (OTS) - 

arbeit plus – Soziale Unternehmen Österreich lädt zur diesjährigen Verleihung des Gütesiegels für Soziale Unternehmen.

Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit Pflege und Konsumentenschutz Korinna Schumann und Vorstandsvorsitzender des AMS Johannes Kopf eröffnen die Veranstaltung.

Das Gütesiegel für Soziale Unternehmen steht für die Einhaltung sozialer, organisatorischer und wirtschaftlicher Qualitätsstandards in gemeinnützigen Sozialen Unternehmen, die sich der sozialen und beruflichen Integration von Menschen widmen.

14 Soziale Organisationen aus sechs Bundesländern werden an diesem Tag für ihre (Re-)Zertifizierung ausgezeichnet.

Gesprächspartner:innen vor Ort:

  • BM Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
  • Johannes Kopf, Vorstandsvorsitzender AMS Österreich
  • Manuela Vollmann, Vorstandsvorsitzende arbeit plus Österreich
  • Sabine Rehbichler, Geschäftsführerin arbeit plus Österreich

Gütesiegel-Verleihung für Soziale Unternehmen 2025 Bundesministerin Schumann und AMS-Chef Kopf eröffnen

Akkreditierung: bis 27. November 2025 – Kontakt: eva.winterer@arbeitplus.at

Datum: 28.11.2025, 11:00 Uhr - 28.11.2025, 14:30 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Albert Schweitzer Haus
Schwarzspanierstraße 13
1090 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

arbeit plus - Soziale Unternehmen Österreich
Eva Winterer
Presse
Telefon: 0043 664 4313590
E-Mail: eva.winterer@arbeitplus.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BDV

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright