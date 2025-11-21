AVISO: Arbeitstreffen von Innenminister Karner mit slowakischem Innenminister

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner trifft am 24. November 2025 den slowakischen Innenminister Matúš Šutaj-Eštok in Kittsee. Nach der Besichtigung des Polizeikooperationszentrums Kittsee/Jarovce folgen Arbeitsgespräche zu aktuellen Themen.

Im Anschluss findet eine gemeinsame Pressekonferenz statt.

Wann: Montag, 24. November 2025, 11:20 Uhr

Wo: Polizeikooperationszentrum Kittsee/Jarovce, 2421 Kittsee, an der A6

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/3v25kkbu

