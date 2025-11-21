- 21.11.2025, 08:36:02
AVISO: Kunstasyl 2025
Online-Benefizauktion zugunsten von Asyl in Not von 1.–15.12.2025
Am 1. Dezember 2025 startet die Online-Benefizauktion KUNSTASYL25 zugunsten von Asyl in Not in Kooperation mit dem Dorotheum.
14 Tage lang kommen über 80 Werkspenden namhafter österreichischer und internationaler Künstler:innen online zur Versteigerung – der gesamte Erlös unterstützt die kostenlose Rechtsberatung für Geflüchtete und Folterüberlebende.
Online-Auktion:
Von 01.12.2025, 10:00 Uhr – Bis 15.12.2025, 17:00 Uhr
unter www.dorotheum.com/asylinnot (Link online am 1.12.)
AUSSTELLUNG & RAHMENPROGRAMM (begleitend zur Auktion)
REAKTOR Wien | 2.–4. Dezember 2025
Geblergasse 40, 1170 Wien
Dienstag, 2. Dezember
18:00 – Offizielle Vernissage
19:00 – Podiumsdiskussion: „Asyl zwischen Menschenrecht und Repression“
Mittwoch, 3. Dezember
13:30 – Workshop mit dem DÖW WORKSHOP TITEL
19:00 – Einführung & Filmvorführung (mit dem This Human World Festival):
„Ausländer Raus! Schlingensiefs Container“ (2002)
Donnerstag, 4. Dezember
19:00 – Benefizkonzert von Elsa Steixner & Finissage
Ausstellung täglich ab 10 Uhr geöffnet
Rückfragen & Kontakt
Sashi Turkof
Kunstasyl
office@kunstasyl.at
