AVISO: Kunstasyl 2025

Am 1. Dezember 2025 startet die Online-Benefizauktion KUNSTASYL25 zugunsten von Asyl in Not in Kooperation mit dem Dorotheum.



14 Tage lang kommen über 80 Werkspenden namhafter österreichischer und internationaler Künstler:innen online zur Versteigerung – der gesamte Erlös unterstützt die kostenlose Rechtsberatung für Geflüchtete und Folterüberlebende.

Online-Auktion:

Von 01.12.2025, 10:00 Uhr – Bis 15.12.2025, 17:00 Uhr

unter www.dorotheum.com/asylinnot (Link online am 1.12.)

AUSSTELLUNG & RAHMENPROGRAMM (begleitend zur Auktion)

REAKTOR Wien | 2.–4. Dezember 2025

Geblergasse 40, 1170 Wien

Dienstag, 2. Dezember

18:00 – Offizielle Vernissage

19:00 – Podiumsdiskussion: „Asyl zwischen Menschenrecht und Repression“

Mittwoch, 3. Dezember

13:30 – Workshop mit dem DÖW WORKSHOP TITEL

19:00 – Einführung & Filmvorführung (mit dem This Human World Festival):

„Ausländer Raus! Schlingensiefs Container“ (2002)

Donnerstag, 4. Dezember

19:00 – Benefizkonzert von Elsa Steixner & Finissage



Ausstellung täglich ab 10 Uhr geöffnet