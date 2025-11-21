Tiere in Not: Austrian Entertainment Streaming-Community sammelt von 22. bis 29. November Spenden für das TierQuarTier Wien auf Twitch

Wien (OTS) -

Von 22. bis 29. November steht die Twitch-Community Kopf: 23 Streamer*innen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz vereinen ihre Reichweite und Leidenschaft zugunsten von Tieren in Not bei der „Charity Quest 2025“. Eine Woche lang wird live gestreamt, gezockt, gequatscht und gesammelt: Jede Spende kommt direkt den tierischen Schützlingen des TierQuarTiers Wien zugute. Der Abschluss der Charity-Woche findet am Samstag, 29. November, als großes Live-Stream-Event im TierQuarTier Wien statt. Durch den Tag führt Moderatorin und Streamerin Laura Peter („YourHostLaura“).

Gemeinsam für Tiere in Not

Während der gesamten Streaming-Woche werden über Challenges, Community-Aktionen und Live-Highlights Spenden gesammelt. Jede Unterstützung – ob groß oder klein – hilft dabei, medizinische Versorgung, Futter, Pflege und eine liebevolle Unterbringung für die Tiere im TierQuarTier Wien zu ermöglichen.

„Wir sind überwältigt von der Unterstützung und Tatkraft der Austrian Entertainment Streaming-Community. Es ist beeindruckend zu sehen, wie viel Herz, Kreativität und Engagement hier zusammenkommen, um unseren Tieren zu helfen“, so Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers

Livestream-Finale am 29. November

Das große Finale findet am Samstag, 29. November, von 14 bis 22 Uhr direkt im TierQuarTier statt. Das Event wird live auf Twitch übertragen und bietet exklusive Einblicke in das Tierheim, spannende Programmpunkte und zahlreiche gemeinsame Aktionen mit den teilnehmenden Streamer*innen. Hier gibt’s alle Infos: https://www.tierquartier.at/charity-quest-2025/

Die teilnehmenden Streamer*innen

YourHostLaura

Doria_Caluna (Gaming und/oder Schreiben)

Kanamau (Gaming (Beat Saber), Just Chatting, Musik (DJing))

madame_marie_claire (Gaming und just chatting)

Nareas_Cul (Gaming [Guild Wars 2, Magic, Indies,...])

Nepitajme (Gaming, Just Chatting)

NeroBurntRome (Gaming)

PadiMahritty (Gaming)

ProjektAlice (Gaming/Just Chatting)

Schnitzel_Imperator (Gaming & Just Chatting)

SimmiEXE (Gaming – Challenge Runs -zB No-Hit)

SolliaMondschein (Gaming)

Asperbee (Gaming, Makers & Crafting)

MikeMorrinson (Gaming, Just Chatting)

OnkelStoffer (Gaming, Essen & Trinken, Miniaturen und Modelle)

Pale_Empress (Gaming, Art)

TaigaPanzer (Vor Ort Event)

TobiSurround (Just Chatting auf Tiktok und auf Twitch Gaming)

g0reyuken (Musik)

Melizoki

Quagganova

Smarmybweeble

„Austrian Entertainment“ – Verein für Streamer*innen in Österreich

„Austrian Entertainment“ wurde 2018 gegründet, um die österreichische Streaming-Community weiter auszubauen, zu vernetzen und zu stärken. Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, die es österreichischen Streamer*innen erleichtert, miteinander in Kontakt zu treten, sich gegenseitig zu unterstützen und auszutauschen. Ob Streamer-Neuling oder erfahrener Profi – alle sind willkommen. Der Verein hat sich in der Vergangenheit immer wieder durch „Charity Events“ für wohltätige Zwecke eingesetzt.

Das TierQuarTier Wien – das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas - es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten. (Schluss)