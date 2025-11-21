  • 21.11.2025, 08:15:32
Soft Armored Fighting Europameisterschaft 2026 kommt nach Wien

Rund 200 Athlet:innen aus bis zu 15 europäischen Nationen erwartet

Wien (OTS) - 

Vom 1. bis 3. Mai 2026 ist Wien erstmals Gastgeberin der Europameisterschaft im Soft Armored Fighting. Die Veranstaltung in der Sporthalle Simmering bringt rund 200 Athlet:innen aus bis zu 15 Ländern zusammen. Ausgerichtet wird das Event vom Österreichischen Fachverband für Medieval Combat (ACA) in Kooperation mit dem VgVK Wien unter dem Dach der europäischen SAFE Federation.

Soft Armored Fighting (SAF) ist eine ursprünglich für Kinder und Jugendliche konzipierte Spielform des Medieval Combat-Sports. Gekämpft wird mit gepolsterten Schwertern und Schilden aufgeteilt in Alters- und Gewichtsklassen nach internationalem Regelwerk.

Die als nachhaltiges Wiener ÖkoEvent geplante Europameisterschaft umfasst Bewerbe für Athlet:innen ab vier Jahren bis hin zu den Senior:innen.

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart (SPÖ) und der Sportdachverband ASVÖ Wien begrüßen und unterstützen die Durchführung in Simmering.

Erwartet werden zahlreiche Fans aus ganz Europa. Der Eintritt für Zuschauer:innen ist frei. Medienvertreter:innen sind eingeladen, das Event zu begleiten.

5. Soft Armored Fighting Europameisterschaft 2026

Datum: 01.05.2026, 14:00 Uhr - 03.05.2026, 16:00 Uhr

Art: Sport-Veranstaltung

Ort: Sporthalle Simmering
Florian-Hedorfer-Straße 24
1110 Wien
Österreich

URL: https://www.vgvk.at/saf-em2026/

Auf der Event Website des VgVK Wien finden Sie umfassende Informationen zur SAF Europameisterschaft 2026 in Wien sowie zum Medieval Combat-Sport.

