Termine am 21. November in der Rathauskorrespondenz
13.00 Uhr, Pressekonferenz zur Eröffnung des Marktraums am Naschmarkt mit Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Stadträtin Ulli Sima und Marktamtsdirektor Andreas Kutheil (6., Naschmarkt B20, am Platz vor der Kettenbrücke im „Markträumchen“)
17.00 Uhr, Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung mit Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck (1., Neuer Markt/Ecke Kupferschmiedgasse)
