In höheren Lagen vereinzelt matschige Fahrbahnen bzw. Schneefahrbahnen

Heute, Freitag, sind die Fahrbahnen der Straßen in Niederösterreich größtenteils trocken bzw. salznass. Im südlichen Alpenvorland muss mit matschigen Fahrbahnen und vereinzelt mit Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Die Temperaturen lagen heute am Morgen zwischen -4 Grad in Gaming und Persenbeug sowie +3 Grad in Gänserndorf, Zistersdorf, Baden, Atzenbrugg und Bruck an der Leitha. Die Neuschneemengen belaufen sich im Mostviertel (Lilienfeld) auf bis zu einem Zentimeter und im Industrieviertel (Gloggnitz) auf bis zu drei Zentimeter.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268 und E-Mail winterdienststelle@noel.gv.at