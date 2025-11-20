  • 20.11.2025, 19:16:32
SPÖ zum Tag der Kinderrechte im Parlament: „Kinderrechte sind kein Luxus – sie sind ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft“

SPÖ kämpft für armutsfreies Aufwachsen, starke Beteiligungsrechte und gerechte Bildungschancen für alle Kinder

Wien (OTS) - 

Am 20. November ist der Internationale Tag der Kinderrechte. Zu diesem Anlass luden der SPÖ-Parlamentsklub und die Kinderfreunde Österreich zu einer Kinderrechte-Party ins Parlament ein. Die SPÖ-Kinderrechte-Sprecher:innen in Nationalrat und Bundesrat, Christian Oxonitsch und Daniela Gruber-Pruner, betonen die zentrale Bedeutung der UN-Kinderrechtskonvention: „Der Tag der Kinderrechte erinnert uns jedes Jahr daran, wie viel Verantwortung wir tragen. Die UN-Kinderrechtskonvention ist ein klarer Auftrag, dass jedes Kind – egal woher es kommt – Anspruch auf Schutz, Förderung und Beteiligung hat.“ ****

Aktuell sehe man, dass viele Kinder unter Armut, fehlender Bildungszugänge und sozialer Ungleichheit leiden. „Unser Ziel ist es, allen Kindern gleiche Chancen zu ermöglichen – unabhängig von Herkunft oder Einkommen der Eltern. Denn Kinderrechte sind kein Luxus – sie sind ein Grundpfeiler einer gerechten Gesellschaft“, betonen die beiden. Die Regierung hat ein Rekordbudget für unsere Schulen und Kindergärten beschlossen und arbeitet an einer Kindergrundsicherung, um Kinder vor Armut und Ungleichheit zu schützen.

Gemeinsam mit zahlreichen Kindern wurde der „Geburtstag“ der Kinderrechte bei einem Rundgang durchs Parlament spielerisch und mit Kuchen gefeiert. Mit dabei waren zahlreiche Abgeordnete des SPÖ-Parlamentsklubs.

Gemeinsam mit zahlreichen Kindern wurde der „Geburtstag" der Kinderrechte bei einem Rundgang durchs Parlament spielerisch und mit Kuchen gefeiert. Mit dabei waren zahlreiche Abgeordnete des SPÖ-Parlamentsklubs.

