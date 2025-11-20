FPÖ - Krauss: Bevorzugung von Asylanten in Wien muss endlich ein Ende finden

Wien (OTS) -

Die massive Gebührensteigerung bei den City Camps – von 60 auf 80 Euro pro Kind und Woche – ist für viele Wiener Familien ein untragbarer weiterer Kostenfaktor. Besonders zynisch wirkt, dass gleichzeitig der Geschwisterrabatt gestrichen wird. Die rot-pinke Stadtregierung greift damit erneut genau jene an, die ohnehin schon schwer unter der Teuerung leiden.

Während arbeitende Wiener Familien zahlen müssen, bleiben die Camps für Kinder von Asylwerbern und Mindestsicherungsbeziehern weiterhin kostenlos. Angesichts der Tatsache, dass mehr als die Hälfte aller Mindestsicherungsbezieher keine österreichischen Staatsbürger sind, entsteht eine klare Schieflage zu Lasten der eigenen Bevölkerung.

Für FPÖ-Wien-Klubobmann Maximilian Krauss ist daher klar: Die Mindestsicherung muss endlich an die Staatsbürgerschaft gekoppelt werden. Es darf nicht sein, dass österreichische Familien immer tiefer in die Tasche greifen müssen, während Migrantenhaushalte bevorzugt werden.

Krauss fordert die rot-pinke Stadtregierung auf, diese unsoziale Preissteigerung zurückzunehmen und die Bevorzugung von Mindestsicherungs- und Asylhaushalten zu beenden.