Zierfuß ad SPÖ-Taucher: Das Budgetdesaster von SPÖ-Neos in Wien lässt sich nicht schönreden

Wien (OTS) -

"Ein Blick in den Budget-Voranschlag 2026 der Stadt Wien zeigt auf Seite XLVIII, dass die Zahlen eine eindeutige Sprache sprechen und sich unter der SPÖ-Neos Stadtregierung die Schulden auf 30 Mrd. Euro verdreifachen werden“, so der Klubobmann der Wiener Volkspartei Harald Zierfuß. „Bei den Unternehmungen haben wir nur den aktuell bestehenden Schuldenstand laut Rechnungsabschluss übernommen und gehen damit sogar von keinen neuen Schulden in den Unternehmungen aus. Wenn der SPÖ-Neos Stadtregierung durch die explodierenden Schulden das Wasser bis zum Hals steht, wird reflexartig auf den Bund gezeigt. Es braucht tiefgreifende Reformen und einen klaren Konsolidierungspfad statt plumper Ausreden.“