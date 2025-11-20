Gault & Millau: wiederholte Auszeichnung!

Bad Schönau (OTS) -

HAUBENKÜCHE - GESUND & REGIONAL

Im Gesundheitsresort Königsberg wird Genuss großgeschrieben: Aus frischen, saisonalen Zutaten, die täglich von regionalen und BIO-zertifizierten Partnerbetrieben geliefert werden, kreiert ein großes Küchenteam Gerichte, die rundum überzeugen. Unter der Führung von Küchenchef Markus Oelgarte arbeitet das Team mit Leidenschaft daran, hochwertige, regionale und biologische Produkte in abwechslungsreiche, gesunde Küche zu verwandeln. Die erfahrenen Köchinnen und Köche – auch im Bereich Diätküche – vereinen handwerkliche Raffinesse mit modernen Ideen. Ob in den Restaurants, auf der sonnigen Terrasse oder im Café mit hausgemachten Mehlspeisen: Die Gäste dürfen sich auf entspannte Atmosphäre und regionale Spitzenqualität freuen.

„BUCKLIGE WELT“

Das À la Carte-Restaurant Bucklige Welt lädt zu einer kulinarischen Reise durch die Spezialitäten der Region ein – offen für Hausgäste und externe Besucherinnen und Besucher. An ausgewählten Terminen können Gäste im À la Carte-Restaurant feine österreichische Küche und perfekt abgestimmte, regionale Gerichte genießen. Ob ein genussvolles Mittagessen oder ein elegantes Candle-Light-Dinner: Das Restaurant bietet für jeden Anlass ein passendes kulinarisches Erlebnis.

1 HAUBE VON GAULT & MILLAU

Die konsequente Ausrichtung auf gesunde, regionale Küche überzeugte auch heuer die Jury: Das Gesundheitsresort wurde erneut mit einer Gault-&-Millau-Haube ausgezeichnet.

„Auch dieses Jahr sprechen wir unserem Küchenteam und unserem hervorragenden Service ein großes Kompliment aus. Wir freuen uns sehr über die wiederholte Auszeichnung durch Gault & Millau.“– Doris Walter, Geschäftsführerin