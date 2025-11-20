  • 20.11.2025, 15:58:35
  • /
  • OTS0184

Gault & Millau: wiederholte Auszeichnung!

1 Haube für das Gesundheitsresort Königsberg

zart-rosa gebratene Entenbrust
Bad Schönau (OTS) - 

HAUBENKÜCHE - GESUND & REGIONAL

Im Gesundheitsresort Königsberg wird Genuss großgeschrieben: Aus frischen, saisonalen Zutaten, die täglich von regionalen und BIO-zertifizierten Partnerbetrieben geliefert werden, kreiert ein großes Küchenteam Gerichte, die rundum überzeugen. Unter der Führung von Küchenchef Markus Oelgarte arbeitet das Team mit Leidenschaft daran, hochwertige, regionale und biologische Produkte in abwechslungsreiche, gesunde Küche zu verwandeln. Die erfahrenen Köchinnen und Köche – auch im Bereich Diätküche – vereinen handwerkliche Raffinesse mit modernen Ideen. Ob in den Restaurants, auf der sonnigen Terrasse oder im Café mit hausgemachten Mehlspeisen: Die Gäste dürfen sich auf entspannte Atmosphäre und regionale Spitzenqualität freuen.

„BUCKLIGE WELT“

Das À la Carte-Restaurant Bucklige Welt lädt zu einer kulinarischen Reise durch die Spezialitäten der Region ein – offen für Hausgäste und externe Besucherinnen und Besucher. An ausgewählten Terminen können Gäste im À la Carte-Restaurant feine österreichische Küche und perfekt abgestimmte, regionale Gerichte genießen. Ob ein genussvolles Mittagessen oder ein elegantes Candle-Light-Dinner: Das Restaurant bietet für jeden Anlass ein passendes kulinarisches Erlebnis.

1 HAUBE VON GAULT & MILLAU

Die konsequente Ausrichtung auf gesunde, regionale Küche überzeugte auch heuer die Jury: Das Gesundheitsresort wurde erneut mit einer Gault-&-Millau-Haube ausgezeichnet.

„Auch dieses Jahr sprechen wir unserem Küchenteam und unserem hervorragenden Service ein großes Kompliment aus. Wir freuen uns sehr über die wiederholte Auszeichnung durch Gault & Millau.“– Doris Walter, Geschäftsführerin

Rückfragen & Kontakt

Gesundheitsresort Königsberg
Kristina Grainer, MA
Telefon: +43 (0) 2646 8251-700
E-Mail: kristina.grainer@gkbs.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | Z85

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright