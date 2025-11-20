  • 20.11.2025, 15:55:03
FPÖ-Dorner: „Neue Gemeindeordnung jetzt klarer und besser geregelt“

Durch Novellierung nun alle Unterlagen auch digital zugänglich

Sankt Pölten (OTS) 

„Mit der Novellierung der Gemeindeordnung ist ab sofort das Zusammenspiel zwischen Gemeinderat, Bürgermeister und anderen Organen der Gemeinden eindeutiger und besser geregelt“, fasst FPÖ Niederösterreich Gemeindensprecher LAbg. Dieter Dorner die Änderung der Gemeindeordnung zusammen.

Die Digitalisierung mache jetzt sämtliche Unterlagen für Bürger und Gemeinderäte auch digital zugänglich. „Somit ist ein weiterer, wichtiger FPÖ-Punkt im Arbeitsübereinkommen abgearbeitet“, schließt LAbg. Dieter Dorner.

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

