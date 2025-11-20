  • 20.11.2025, 15:45:34
UNOS starten Reformschmiede: Die Wirtschaftskammer neu denken

Ab sofort können Ideen eingebracht werden, um Reformen voranzutreiben

UNOS Bundessprecher Michael Bernhard
Wien (OTS) - 

Die letzten Wochen haben gezeigt, wie weit die Wirtschaftskammer von ihren Mitgliedern und der Gesellschaft entfernt ist. UNOS reagieren jetzt mit einer bundesweiten Reformschmiede, einer digitalen Plattform, die es allen Menschen ermöglicht, ihre Reformideen einzubringen und die Wirtschaftskammer in die Pflicht zu nehmen.

„Die Wirtschaftskammer muss wieder den Interessen ihrer Mitglieder dienen und gleichzeitig die Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft berücksichtigen“, sagt Michael Bernhard, UNOS Bundessprecher. „Die Reformschmiede ist unsere Antwort: ein offener Dialog für alle, die faire Strukturen, transparente Vergütung und moderne Governance erwarten.“

Die Kernforderungen von UNOS für eine moderne, transparente und faire Wirtschaftskammer lauten nach wie vor:

  • Halbierung der Gehaltserhöhungen auf 2,1 % (ohne nachträgliche Erhöhung)
  • Bestätigung der angekündigten Rücknahme der Funktionsentschädigungen und Sicherstellung, dass keine weiteren Erhöhungen erfolgen
  • Start eines echten Reformprozesses mit neuer Vergütungslogik
  • Transparente Neuregelung der Wählergruppenförderungen
  • Senkung der Kammerbeiträge und Rücklagen
  • Urabstimmung über die Pflichtmitgliedschaft

Jede in der Reformschmiede eingereichte Idee wird geprüft, zusammengefasst und fließt in die politische Arbeit ein. Die Ergebnisse werden regelmäßig über die UNOS Kanäle, wie Newsletter, Social Media und Website, sowie über die Medienarbeit kommuniziert.

Die UNOS Reformschmiede ist unter www.reformschmiede.at erreichbar. Teilnahme ist für alle möglich, egal ob Unternehmer:innen, Gründer:innen und Bürger:innen.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.

Rückfragen & Kontakt

UNOS - Unternehmerisches Österreich
Mag. Lena Nagl
Telefon: +4367683414446
E-Mail: lena.nagl@unos.eu
Website: https://www.unos.eu

