  • 20.11.2025, 15:37:02
  • /
  • OTS0176

FPÖ – Darmann: „Regierung schafft nächstes Einfallstor für Migration!“

Statt Eigenverantwortung macht sich Regierung zum Handlanger Brüssels und schafft mit „humanitären Gründen“ ein neues Einfallstor für Migration

Wien (OTS) - 

Als Gesetz mit „sozialpolitischer, aber auch sicherheitspolitischer Sprengkraft“ bezeichnete heute der FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann das von der Regierung beschlossene „EU-Informationssysteme-Anpassungsgesetz“. Unter dem Deckmantel von mehr Effizienz werde die österreichische Souveränität in Sicherheitsfragen an Brüssel abgetreten und gleichzeitig ein neues Einfallstor für Migration geschaffen.

Darmann kritisierte, dass die Überprüfung von einreisenden Drittstaatsangehörigen künftig von einem EU-Zentralsystem übernommen wird. Dies sei der absolut falsche Weg, anstatt Eigenverantwortung zu übernehmen. Zusätzlich habe die Regierung durch „Gold-Plating“ ein weiteres Schlupfloch geschaffen. „Es wird in Zukunft in Österreich ein weiteres Schlupfloch geben, um aus humanitären Gründen nach Österreich zu kommen. Und dieses Einfallstor, das hier wiederum eröffnet wird, ist die nächste Verantwortungslosigkeit, die hier durchgewunken wird, nur weil man meint, den nächsten Knicks, die nächste Verbeugung vor der Europäischen Union machen zu müssen“, so der FPÖ-Sicherheitssprecher.

Im Zuge der Debatte brachte Darmann auch einen Entschließungsantrag gegen die Pläne von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zur Schaffung eines EU-Geheimdienstes ein. „Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich im Rahmen der Institutionen der Europäischen Union mit Vehemenz und Nachdruck gegen den Plan eines zentralen EU-Geheimdienstes auszusprechen und einzusetzen“, zitierte Darmann aus dem Antrag und forderte die Regierung auf, sich diesem Treiben von Beginn an entgegenzustellen.

Abschließend fand der freiheitliche Sicherheitssprecher klare Worte gegen die zunehmende Machtkonzentration in Brüssel: „Wir haben einen Nachrichtendienst in Österreich, der es ohnehin notwendig hat, von innen heraus mehr Unterstützung zu bekommen – personell, finanziell und auch mit Nachdruck aus der Politik. Aber dass wir dann auf EU-Ebene auch noch ein Konstrukt schaffen lassen, das gegen die Nationalstaaten und unsere Bürger eingesetzt wird, das kann doch wohl wirklich nicht Ihr Ernst sein.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright