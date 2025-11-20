UNOS: „Die Zahlen sind ein Weckruf. Die Wirtschaftskammer muss jetzt handeln.“

Wien (OTS) -

Die heute veröffentlichten Umfragewerte* zur WKO-Pflichtmitgliedschaft zeigen deutlich, wie massiv das Vertrauen in die Wirtschaftskammer beschädigt ist. Für UNOS – Unternehmerisches Österreich ist klar: Die Debatte dreht sich längst nicht mehr nur um einzelne Fehlentscheidungen, sondern um ein strukturelles Vertrauensproblem.

„Wenn 60 Prozent der Menschen ein Ende der Pflichtmitgliedschaft befürworten – und selbst unter ÖVP-Wählerinnen und Wählern mehr dagegen als dafür sind –, dann ist das kein Stimmungsbild mehr, sondern ein Weckruf“, betont UNOS Bundessprecher Michael Bernhard. „Die Kammer muss endlich erkennen: Wer aus Zwangsbeiträgen finanziert wird, hat eine besondere Verantwortung gegenüber seinen Mitgliedern. Dieses Vertrauen wurde verspielt – und muss jetzt aktiv zurückgewonnen werden.“

UNOS fordern daher eine echte, tiefgehende Reform, die sich an den Bedürfnissen der Unternehmen orientiert und nicht an parteipolitischen Machtstrukturen. Konkret geht es um:

Halbierung der Gehaltserhöhungen auf 2,1 % (ohne nachträgliche Erhöhung)

Bestätigung der angekündigten Rücknahme der Funktionsentschädigungen und Sicherstellung, dass keine weiteren Erhöhungen erfolgen

Start eines echten Reformprozesses mit neuer Vergütungslogik

Transparente Neuregelung der Wählergruppenförderungen

Senkung der Kammerbeiträge und Rücklagen

Urabstimmung über die Pflichtmitgliedschaft

„Die Betriebe zahlen, aber sie entscheiden nicht mit. Das muss sich ändern. Eine moderne Interessenvertretung braucht Transparenz, Effizienz und echte demokratische Mitbestimmung“, so Bernhard. Die jetzige Krise sollte als Chance genutzt werden, die Wirtschaftskammer grundlegend neu aufzustellen und wieder glaubwürdig zu machen.