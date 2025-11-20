Cumulocity und Microsoft erweitern Zusammenarbeit: Cyber Resilience Act Compliance mithilfe der Microsoft Cloud

Düsseldorf (OTS) -

Cumulocity gab heute die Erweiterung seiner Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt, um Hersteller bei der Vorbereitung auf den Cyber Resilience Act (CRA) der Europäischen Union zu unterstützen und die Modernisierung sicherer, intelligenter vernetzter Lösungen zu beschleunigen.

Die CRA-Vorgaben verlangen von Herstellern vernetzter Produkte, (a) sichere Produkte nach dem Prinzip "Security by Design & Default" zu entwickeln und auszuliefern, (b) ausnutzbare Schwachstellen innerhalb von 24 Stunden offenzulegen und (c) sich zu mindestens fünf Jahren fortlaufender Sicherheitsunterstützung zu verpflichten. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist durch Konformitätsbewertungen nachzuweisen, die für jedes Unternehmen erforderlich sind, das vernetzte Produkte in Europa verkauft, und im Ergebnis zur CE-Kennzeichnung führen.

Cumulocity bietet Herstellern einen skalierbaren und praxisnahen Weg zur CRA-Compliance durch die Integration mit Microsoft - einschließlich eines anpassbaren Referenzdesigns, vorintegrierter Lösungskomponenten und einem "CRA Readiness Assessment", das als Professional Services-Paket verfügbar ist. Diese Bewertung liefert Herstellern einen individuellen Compliance-Fahrplan, hilft ihnen, Risiken zu identifizieren und zu mindern, Geräte zu sichern und Best Practices bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur für Asset Security Compliance umzusetzen.

Die Better Together Story - Cumulocity & Microsoft

Cumulocity ermöglicht Asset Security Compliance für Flotten vernetzter Produkte auf eine Weise, die automatisiert, prüfbar und in großem Maßstab remote betrieben werden kann. Von der Edge bis zur Cloud vereinheitlicht Cumulocity den Integrationspunkt für Daten vernetzter Produkte, harmonisiert Datenmodelle über IT/OT hinweg und aktiviert digitale Zwillinge, die die intelligenten Workloads speisen.

Microsoft operationalisiert die Erkennung, Verwaltung und Minderung von Sicherheitslücken als Teil einer einheitlichen Plattform für moderne Sicherheitsoperationen. Azure-Lösungen wie Azure Kubernetes Service und Azure Arc bieten die Infrastruktur- und Verwaltungsdienste, die für sichere, intelligente Anwendungs-Workloads erforderlich sind.

Gemeinsam hilft diese Integration Herstellern, das CRA-Compliance-Risiko zu reduzieren und gleichzeitig Innovationen im Bereich Physical AI freizusetzen.

"Die Erfüllung der CRA-Anforderungen ist für viele Hersteller eine der aktuellen Top-Herausforderungen, wenn sie vernetzte Produkte auf den Markt bringen. Durch die Zusammenarbeit mit Microsoft liefern wir eine Lösung, die nicht nur Risiken reduziert, sondern auch die Markteinführungszeit verkürzt und eine Grundlage für Wachstum im Bereich KI und vernetzter Dienste schafft", sagte Dr. Jürgen Krämer, Chief Product Officer, Cumulocity.

"Die Fähigkeiten von Cumulocity im Bereich Geräte- und Asset-Sicherheits-Compliance sind eine wichtige Ergänzung zu unseren Microsoft-Cloud-, Sicherheits- und KI-Lösungen. Durch unsere Zusammenarbeit helfen wir Herstellern, Compliance zu vereinfachen und die Daten zu erschließen, die sie brauchen, um Innovation selbstbewusst voranzutreiben", sagte Dayan Rodriguez, Corporate Vice President, Manufacturing & Mobility bei Microsoft.

Über Cumulocity

2012 gegründet, ist Cumulocity eine global führende industrielle IoT-Plattform, die Self-Service-Gerätemanagement und Low-Code-Anwendungsentwicklung auf Basis von Künstlicher Intelligenz für einen schnellen ROI bietet. Die cloud-native und auf AIoT basierende Plattform ermöglicht es Unternehmen, einen "Buy & Build"-Ansatz zu verfolgen und die Markteinführungszeit für neue, differenzierende digitale Dienste zu verkürzen. Zahlreiche Maschinenbauer und Hersteller von Industrieanlagen vertrauen auf Cumulocity, um ihre intelligenten und vernetzten Produkte und Dienste weltweit zu betreiben. Cumulocity ist als Cloud-, On-Premises-, Edge- und Hybrid-Lösung verfügbar.