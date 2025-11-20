  • 20.11.2025, 14:54:32
  • /
  • OTS0165

Generali bestätigt besten Service im Schadensfall mit Gold in allen Kategorien

Zum vierten Mal in Folge sichert sich die Generali den AssCompact Schadenaward.

Wien (OTS) - 

Die Generali Versicherung setzt ihre Siegesserie fort und gewinnt zum vierten Mal in Folge den Schadenaward beim diesjährigen AssCompact Schadensymposium. Mit dem ersten Platz in allen 14 Kategorien bekräftigt die Generali ihre Führungsposition.

Der AssCompact Schadenaward zeichnet jedes Jahr die Versicherungen mit dem besten Schadenmanagement aus. Basis dafür sind die Ergebnisse einer Umfrage unter unabhängigen Vermittler_innen. Bewertet werden Kriterien wie der Einsatz von digitalen Tools, die Erreichbarkeit und Professionalität von Schadenreferent_innen sowie kurze Reaktionszeiten.

„Wir verstehen uns als zukunftsorientierte Qualitätsversicherung mit Human Touch“, betont Reinhard Seehofer, Leiter der Abteilung Schadenversicherung-Leistung. „Die Generali bietet maßgeschneiderte Produkte, einen exzellenten Service und entwickelt sich laufend weiter – im Mittelpunkt stehen dabei immer unsere Kund_innen. Der erneute erste Platz beim AssCompact Schadenaward bestätigt dieses Engagement und den herausragenden Einsatz unserer Mitarbeiter_innen.“

Ziel der Generali ist, Vertriebspartner_innen im Leistungsfall auch weiterhin bestmöglich zu unterstützen. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Kombination aus effizienten Prozessen, modernen Technologien und dem persönlichen Kontakt. Als Lifetime Partner setzt die Generali auch in Zukunft auf den bewährten Human Touch der erfahrenen Maklerbetreuungsteams und Mitarbeiter_innen im Schadensbereich.

Über das AssCompact Schadensymposium

Unter dem Motto „Zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Wege zur fairen und effizienten Schadenabwicklung” ging das AssCompact Schadensymposium heuer in die vierte Runde. Die Veranstaltung bot den Besucher_innen mit einer Vielzahl an Vorträgen von Branchenprofis die Möglichkeit, ihr Wissen im Schadenbereich zu vertiefen. Im Rahmen des Events wurde der AssCompact Schadenaward verliehen.

Foto

Rückfragen & Kontakt

Generali Österreich
Angelika Knap
Pressesprecherin
Telefon: (01) 534 01-12443
E-Mail: presse.at@generali.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EAG

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright