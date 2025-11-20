Generali bestätigt besten Service im Schadensfall mit Gold in allen Kategorien

Wien (OTS) -

Die Generali Versicherung setzt ihre Siegesserie fort und gewinnt zum vierten Mal in Folge den Schadenaward beim diesjährigen AssCompact Schadensymposium. Mit dem ersten Platz in allen 14 Kategorien bekräftigt die Generali ihre Führungsposition.

Der AssCompact Schadenaward zeichnet jedes Jahr die Versicherungen mit dem besten Schadenmanagement aus. Basis dafür sind die Ergebnisse einer Umfrage unter unabhängigen Vermittler_innen. Bewertet werden Kriterien wie der Einsatz von digitalen Tools, die Erreichbarkeit und Professionalität von Schadenreferent_innen sowie kurze Reaktionszeiten.

„Wir verstehen uns als zukunftsorientierte Qualitätsversicherung mit Human Touch“, betont Reinhard Seehofer, Leiter der Abteilung Schadenversicherung-Leistung. „Die Generali bietet maßgeschneiderte Produkte, einen exzellenten Service und entwickelt sich laufend weiter – im Mittelpunkt stehen dabei immer unsere Kund_innen. Der erneute erste Platz beim AssCompact Schadenaward bestätigt dieses Engagement und den herausragenden Einsatz unserer Mitarbeiter_innen.“

Ziel der Generali ist, Vertriebspartner_innen im Leistungsfall auch weiterhin bestmöglich zu unterstützen. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Kombination aus effizienten Prozessen, modernen Technologien und dem persönlichen Kontakt. Als Lifetime Partner setzt die Generali auch in Zukunft auf den bewährten Human Touch der erfahrenen Maklerbetreuungsteams und Mitarbeiter_innen im Schadensbereich.

Über das AssCompact Schadensymposium

Unter dem Motto „Zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Wege zur fairen und effizienten Schadenabwicklung” ging das AssCompact Schadensymposium heuer in die vierte Runde. Die Veranstaltung bot den Besucher_innen mit einer Vielzahl an Vorträgen von Branchenprofis die Möglichkeit, ihr Wissen im Schadenbereich zu vertiefen. Im Rahmen des Events wurde der AssCompact Schadenaward verliehen.