Waitz kritisiert Totschnig: "Wer Waldschutz sabotiert, gefährded Klimaziele!"

Brüssel/Belém (OTS) -

Scharfe Kritik an Österreichs Umweltminister Norbert Totschnig nach dessen Aussagen auf der COP30-Klimakonferenz in Belém übt der EU-Abgeordnete und Landwirtschaftssprecher der Grünen, Thomas Waitz: "Es ist zynisch von Minister Totschnig zu hören, er wünsche sich einen Emissionsrückgang, während er aktiven globalen Waldschutz durch die EU-Entwaldungsverordnung sabotiert. Es war doch genau Minister Totschnig, der im EU-Rat eine Bewegung der Ambitionsschwächenden beim Waldschutz angeführt und maßgeblich vorangetrieben hat."



"Endlich soll unser nachhaltig erwirtschaftetes Holz den Wert erhalten, der ihm zusteht, anstatt weiterhin mit Raubbauholz aus Drittstaaten auf den Holzplätzen der Großsägewerke vermischt zu werden. Wir müssen aufhören die Interessen der Holzindustrie höher zu stellen, als den Schutz unserer nachhaltigen Forstwirtschaft und der Lebensgrundlage für nächste Generationen. Globale Standards setzen bedeutet auch, dass wir uns an unsere eigenen Regeln zu halten haben. Die EU ist ein bedeutender Verbraucher von Rohstoffen im Zusammenhang mit der Entwaldung und Waldzerstörung, denn wir importieren sehr viel Holz aus Drittstaaten,“ so Waitz abschließend.

Die Klimakonferenz COP30 in Belém, Brasilien tagt voraussichtlich bis morgen Freitag 21. November 2025