AVISO, 27.11., 10.30h: #KeineBühne für mutmaßliche Täter – Aktion gegen Till Lindemanns Konzert (inkl. Livestream)

#aufstehn spricht sich mit Expertinnen gegen Konzert von Rammstein-Sänger in Wien aus

Wien (OTS) - 

Anlässlich des Till Lindemann Konzerts enthüllt die gemeinnützige Organisation #aufstehn am Urban-Loritz-Platz (1070 Wien) ein riesiges Banner mit der Aufschrift: #KeineBühne für mutmaßliche Täter. “Die Missbrauchsvorwürfe gegen Lindemann sind noch nicht restlos geklärt. Dass die Wiener Stadthalle einem mutmaßlichen Täter trotzdem eine Bühne bietet, ist unverantwortlich”, so Fatima Jost von #aufstehn.

Warum ein Auftritt Lindemanns unverantwortlich ist, erläutern die anwesenden Expertinnen:

  • Fatima Jost (#aufstehn)
  • Dr.in Yara Hofbauer (Rechtsanwältin; Expertin für Diskriminierungsschutz & Opferrechte)
  • Sophie Tschannett (Muschicraft; Unternehmerin und Künstlerin)

Medienvertreter_innen sind herzlich zur Aktion eingeladen:

  • Exklusive Interview-Möglichkeiten vor Ort
  • Foto-Möglichkeiten von Banner & Kreideaktion (Catcalls of Vienna)

Die Aktion wird zudem per Livestream übertragen.

Datum: Do, 27.11; 10:30 Uhr
Ort: Urban-Loritz-Platz (Eingang U6 Station), 1070 Wien
Anmeldung: presse@aufstehn.at

Über 6.100 Menschen haben die #aufstehn-Petition “#KeineBühne für mutmaßliche Täter” unterzeichnet.

AVISO: #KeineBühne für mutmaßliche Täter – Aktion gegen Till Lindemanns Konzert (inkl. Livestream)

Datum: 27.11.2025, 10:30 Uhr - 27.11.2025, 11:30 Uhr

Ort: Urban-Loritz-Platz (Eingang U6)

1070 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Aufstehn.at - Verein zur Förderung zivilgesellschaftlicher
Partizipation
Viola Kurz, MA
E-Mail: presse@aufstehn.at
Tel: 0043 670 550 6384
Website: https://www.aufstehn.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

