AVISO, 27.11., 10.30h: #KeineBühne für mutmaßliche Täter – Aktion gegen Till Lindemanns Konzert (inkl. Livestream)

Anlässlich des Till Lindemann Konzerts enthüllt die gemeinnützige Organisation #aufstehn am Urban-Loritz-Platz (1070 Wien) ein riesiges Banner mit der Aufschrift: #KeineBühne für mutmaßliche Täter. “Die Missbrauchsvorwürfe gegen Lindemann sind noch nicht restlos geklärt. Dass die Wiener Stadthalle einem mutmaßlichen Täter trotzdem eine Bühne bietet, ist unverantwortlich”, so Fatima Jost von #aufstehn.

Warum ein Auftritt Lindemanns unverantwortlich ist, erläutern die anwesenden Expertinnen:

Fatima Jost (#aufstehn)

(#aufstehn) Dr.in Yara Hofbauer (Rechtsanwältin; Expertin für Diskriminierungsschutz & Opferrechte)

(Rechtsanwältin; Expertin für Diskriminierungsschutz & Opferrechte) Sophie Tschannett (Muschicraft; Unternehmerin und Künstlerin)

Medienvertreter_innen sind herzlich zur Aktion eingeladen:

Exklusive Interview-Möglichkeiten vor Ort

Foto-Möglichkeiten von Banner & Kreideaktion (Catcalls of Vienna)

Die Aktion wird zudem per Livestream übertragen.

Datum: Do, 27.11; 10:30 Uhr

Ort: Urban-Loritz-Platz (Eingang U6 Station), 1070 Wien

Anmeldung: presse@aufstehn.at

Über 6.100 Menschen haben die #aufstehn-Petition “#KeineBühne für mutmaßliche Täter” unterzeichnet.

Datum: 27.11.2025, 10:30 Uhr - 27.11.2025, 11:30 Uhr

Ort: Urban-Loritz-Platz (Eingang U6)



1070 Wien

Österreich