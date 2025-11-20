- 20.11.2025, 14:24:32
AVISO, 27.11., 10.30h: #KeineBühne für mutmaßliche Täter – Aktion gegen Till Lindemanns Konzert (inkl. Livestream)
#aufstehn spricht sich mit Expertinnen gegen Konzert von Rammstein-Sänger in Wien aus
Anlässlich des Till Lindemann Konzerts enthüllt die gemeinnützige Organisation #aufstehn am Urban-Loritz-Platz (1070 Wien) ein riesiges Banner mit der Aufschrift: #KeineBühne für mutmaßliche Täter. “Die Missbrauchsvorwürfe gegen Lindemann sind noch nicht restlos geklärt. Dass die Wiener Stadthalle einem mutmaßlichen Täter trotzdem eine Bühne bietet, ist unverantwortlich”, so Fatima Jost von #aufstehn.
Warum ein Auftritt Lindemanns unverantwortlich ist, erläutern die anwesenden Expertinnen:
- Fatima Jost (#aufstehn)
- Dr.in Yara Hofbauer (Rechtsanwältin; Expertin für Diskriminierungsschutz & Opferrechte)
- Sophie Tschannett (Muschicraft; Unternehmerin und Künstlerin)
Medienvertreter_innen sind herzlich zur Aktion eingeladen:
- Exklusive Interview-Möglichkeiten vor Ort
- Foto-Möglichkeiten von Banner & Kreideaktion (Catcalls of Vienna)
Die Aktion wird zudem per Livestream übertragen.
Datum: Do, 27.11; 10:30 Uhr
Ort: Urban-Loritz-Platz (Eingang U6 Station), 1070 Wien
Anmeldung: presse@aufstehn.at
Über 6.100 Menschen haben die #aufstehn-Petition “#KeineBühne für mutmaßliche Täter” unterzeichnet.
Datum: 27.11.2025, 10:30 Uhr - 27.11.2025, 11:30 Uhr
Ort: Urban-Loritz-Platz (Eingang U6)
1070 Wien
Österreich
