Schnabel: Grüne lehnen Beschleunigung des Ausbaus der Eisenbahninfrastruktur ab

2025 (ÖVP-PK) Mit der Novelle des Hochleistungsstreckengesetzes wurde ein Rechtsrahmen geschaffen, der zu einer rascheren Umsetzung wichtiger Bahnprojekte führt. „Die Grünen haben heute als einzige Partei gegen eine sinnvolle Reform gestimmt. Was konkret dagegen spricht, konnten sie uns nicht erklären – offenbar ist wieder Ideologie wichtiger als der Ausbau zentraler Infrastruktur“, kritisiert ÖVP-Verkehrssprecher Abg. Joachim Schnabel anlässlich der Beschlussfassung im Nationalrat. Der ÖVP-Verkehrssprecher hält abschließend fest: „Wir setzen auf gezielte Reformen, die Beschleunigung bringen und Investitionen in die Zukunft rasch ermöglichen.“ (Schluss)