NÖAAB: Reform der NÖ Bauordnung heute im Landtag beschlossen

St. Pölten (OTS) -

Mehr als 100 Stellungnahmen sind im Begutachtungsverfahren eingegangen. Von Interessensvertretungen, Unternehmen und Privatpersonen. Diese Ideen wurden gesichtet und eingearbeitet. Mit dem heutigen Beschluss wurde die modernste Bauordnung aller neun Bundesländer geschaffen.

„Unser Ziel war es, dass Bauen und Sanieren einfacher und vor allem günstiger werden. Denn die zusätzlichen Kosten, die durch Bauauflagen entstehen, beeinflussen das Bauen und somit den Preis beim Wohnen, also die Mietkosten für die Bewohnerinnen und Bewohner, und im Eigentum erheblich! Gleichzeitig wird die Umbauordnung Ortskerne stärken und den Flächenverbrauch reduzieren,“ betont Christiane Teschl-Hofmeister, Landesobfrau des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB).

Die wesentlichen Eckpunkte der Novellierung:

Wenn durch eine Sanierung oder Nutzungsänderung keine wesentliche Verschlechterung der Bestandssituation eintritt, entfällt die Pflicht das Gebäude auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen. Gewisse Vorgaben (beispielweise die Belichtung oder der Schallschutz) werden bei der Sanierung komplett gestrichen. Auch die Stellplatzverpflichtung wird für den geringfügigen Ausbau von Altgebäuden gelockert werden. Ebenfalls können bestehende Gebäude abgerissen werden, und folglich innerhalb derselben Form und Größe (Kubatur) wiedererrichtet werden, auch wenn sie nicht mehr den heutigen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Bauklasse, Bauhöhe und Bauwich sollen bei der Wiederrichtung eines bestehenden Gebäudes unbeachtlich sein. Allerdings in Gemeinden mit Bebauungsplan bedarf es der Zustimmung des Gemeinderates. Letzt endlich wird durch das Streichen von Normen und dem Straffen von Verfahren die Bauverfahren vereinfacht und mehr Flexibilität für die Häuslbauer geschaffen.

„Ich freue mich, dass es uns binnen kürzester Zeit gelungen ist die NÖ Bauordnung zu novellieren, um zeitgemäße rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, wertvolle Grünflächen zu erhalten sowie weniger Boden zu versiegeln. Damit wird Bauen und Sanieren insgesamt leistbarer und einfacher, denn günstiges und effizientes Bauen spielt eine zentrale Rolle für die nachhaltige Entwicklung Niederösterreichs und die beste Zukunft unserer Kinder“, so Teschl-Hofmeister abschließend.