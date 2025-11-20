SPÖ NÖ gratuliert Rene Pfister zum Bundesvorsitz der FSG-GPA: „Eine gewichtige Stimme für Österreichs Arbeitnehmer:innen“

St. Pölten (OTS) -

Kontroll-Landesrat und SPÖ NÖ-Landesparteivorsitzender Sven Hergovich, SPÖ NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander, SPÖ NÖ-Klubobmann LAbg. Hannes Weninger, Landesrätin Eva Prischl und Landtags-Präsidentin LAbg. Elvira Schmidt gratulieren Rene Pfister herzlich zu seiner Wahl zum neuen Bundesvorsitzenden der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen (FSG) in der Gewerkschaft GPA.

Die GPA vertritt die Arbeitnehmer:innen in der Privatwirtschaft, einschließlich in Branchen wie Handel, Industrie, Banken, Versicherungen und den Sozial- und Gesundheitsbereich. „Die FSG ist die starke Stimme der Arbeitnehmer:innen“, betonen Hergovich, Zwander, Weninger, Prischl und Schmidt: „Rene Pfister steht für eine Gewerkschaftspolitik, die Probleme nicht nur aufzeigt, sondern aktiv Lösungen erarbeitet – von fairen Löhnen über gute Arbeitsbedingungen bis hin zur Absicherung in Zeiten der Teuerung. Gerade jetzt braucht es Persönlichkeiten, die wissen, wie hart viele Menschen um jeden Euro kämpfen müssen. Seine Handschlagqualität und sein Einsatz für die Beschäftigten im Land sind über Parteigrenzen hinweg anerkannt.“

„Sozialpartnerschaft und Arbeitnehmerrechte stehen mehr denn je unter Druck – umso wichtiger sind Menschen, die mit voller Überzeugung für sie einstehen. Rene Pfister bringt Erfahrung, Leidenschaft und den Blick für die realen Herausforderungen der Beschäftigten mit. Er wird die Anliegen der Beschäftigten mit voller Energie vertreten“, wünschen die fünf SPÖ-NÖ-Vertreter dem neuen Bundesvorsitzenden der FSG-GPA viel Kraft, Erfolg und signalisieren ihre volle Unterstützung für die kommenden Aufgaben.