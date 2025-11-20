Marchetti: „Null-Toleranz-Linie der Volkspartei zeigt Wirkung“

Wien (OTS) -

„Die Null-Toleranz-Linie der Volkspartei zeigt Wirkung. Die harte Arbeit von Innenminister Gerhard Karner macht sich bezahlt, wie man an der Schließung der Registrierungsstelle Schattendorf einmal mehr erkennen kann. In den letzten Jahren wurde die illegale Migration massiv zurückgedrängt. Während in der Kalenderwoche 46 im Jahr 2022 noch über 1.900 Aufgriffe verzeichnet wurden, waren es im Vergleichszeitraum 2025 nur noch 34“, erklärt der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, und betont: „Das ist ein eindeutiger Beleg für den konsequenten Kurs der Volkspartei im Innenministerium. Wir sparen bei Asyl und investieren in die Sicherheit.“

„Die Bilanz zeigt: Konsequente Politik, klare Prioritäten und gezielte Maßnahmen führen zu mehr Sicherheit und Stabilität in Österreich. Die Volkspartei beweist erneut, dass konsequentes Handeln und nachhaltige Maßnahmen im Gegensatz zu bloßen Parolen Wirkung zeigen. Unter Bundeskanzler Christian Stocker und Innenminister Gerhard Karner hat Österreich durch diesen erfolgreichen Kurs ein Umdenken auf europäischer Ebene im Asyl- und Migrationsbereich eingeleitet. Wir gelten als Vorbild im Asylwesen und das ist ein eindeutiger Beleg dafür, dass unser Kurs der richtige ist“, so Marchetti abschließend.