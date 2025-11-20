  • 20.11.2025, 13:14:32
Marchetti: „Aufwertung der Sonderpädagogik ist Teil des Regierungsprogramms“

Die Wiedereinführung des Lehramtsstudiums Sonderpädagogik ist notwendig

„Die von ÖVP, SPÖ und NEOS im Rahmen des gemeinsamen Arbeitsübereinkommens getroffenen Vereinbarungen, dass das Lehramtsstudium Sonderpädagogik wieder eingeführt wird, sind notwendig. Diese Kompetenz brauchen wir dringend im Schulsystem. Gerade am Tag der Kinderrechte halten wir fest, dass jedes Kind ein Recht hat, in Österreichs Schulen entsprechend seiner Bedürfnisse kompetent betreut zu werden. Das Lehramtsstudium Sonderpädagogik bietet die Grundlage dafür. Daher gilt es, nicht die Länder für ihre Maßnahmen zu kritisieren, sondern selbst Maßnahmen zu setzen und dafür zu sorgen, dass dieses wichtige Studium wieder an Österreichs Hochschulen gelehrt wird“, so der Bildungssprecher der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Österreichs Bundesländer brauchen keine Zurufe, wie sie inklusiven Unterricht zu gestalten haben, sondern Unterstützung. Um die hohen Bildungsstandards halten und die Qualität weiter verbessern zu können, braucht es die bestmögliche Kooperation zwischen Bund und Ländern“, so Marchetti abschließend.

