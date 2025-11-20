Moments of Taste 2026: Neue Genussedition zeigt Österreichs kulinarische Vielfalt in einem völlig neuen Licht

Wien (OTS) -

Mit der Edition 2026 präsentiert sich Moments of Taste in einer Form, die stärker denn je auf Vielfalt, regionale Handschrift und authentische Gastgeberkultur setzt. Das neue Gourmet- und Gutscheinbuch bietet jedem Besitzer einen klaren Vorteil: Über 100 2for1-Gutscheine – Menüs für zwei Personen zum Preis von einer – ermöglichen Fine Dining zu Konditionen, die sonst selten leistbar wären. Wer alle Gutscheine nutzt, kann im Laufe des Jahres rund 6.000 Euro sparen. Es vereint Spitzenküchen, Boutique-Hotellerie und ausgewählte Weingüter in einem Format, das bewusst nicht als klassischer Restaurantführer funktioniert, sondern als inspirierender Entdeckungsbegleiter durch Österreichs Genusslandschaft.

Die Kuratoren haben das Konzept für die neue Ausgabe deutlich erweitert. Während frühere Editionen vor allem gastronomische Klassiker präsentierten, steht 2026 die Idee eines ganzheitlichen Erlebnisses im Vordergrund: Kulinarik als Verbindung von Handwerk, Herkunft und Atmosphäre. Die Auswahl umfasst Betriebe, die Wert auf Regionalität, produktnahe Küchenphilosophien und individuelle Gastgeberschaft legen.

Erstmals werden auch Hotels und Weingüter integrativ eingebunden. Dadurch zeigt das Buch, wie eng Kulinarik, Reiseerlebnis und Weinhandwerk zusammenhängen – und wie viele österreichische Häuser ihr Genussangebot längst über den Teller hinausdenken. Die Herausgeber sprechen von einer „nächsten Entwicklungsstufe des Projekts“, das Gästen nicht nur Restaurants öffnet, sondern ganze Genusswelten – und ihnen gleichzeitig finanziell attraktiven Zugang dazu bietet.

Die Vielfalt der vertretenen Partner ist auffällig breit: von urbanen Signature-Küchen über traditionsbewusste Landgasthäuser bis hin zu Häusern, die Kulinarik mit Design, Naturerlebnis oder architektonischer Vision verbinden. Die Betriebe wurden in einem mehrstufigen Verfahren ausgewählt, das Qualität, Stil, Innovationskraft und Erlebnischarakter gleichermaßen bewertet.

Das Buch spiegelt einen kulinarischen Zeitgeist wider, der bewusst auf individuelle Handschriften setzt. Statt Kategorien oder Auszeichnungen stehen Identität, Haltung und Charakter im Vordergrund. Viele der vertretenen Küchen folgen einem modernen Zugang – weniger formal, stärker persönlich, oft regionaler und gleichzeitig international inspiriert.

Für Gäste dient Moments of Taste als Navigationshilfe durch ein Jahr voller Genussmomente – und als Chance, hochwertige Menüs in Spitzenrestaurants zu erleben, die sonst für viele schwer erreichbar wären. Die Ausgabe 2026 soll gezielt Inspiration schaffen: für Wochenendausflüge, besondere Anlässe oder neue kulinarische Entdeckungen im eigenen Bundesland. Die Mischung aus Restaurant-, Hotel- und Weinerlebnissen macht das Buch zu einem vielseitigen Begleiter für Genießer:innen, die bewusst und qualitätsorientiert unterwegs sind.

Für die Betriebe selbst bietet die Teilnahme starke Vorteile: zusätzliche Sichtbarkeit, neue Zielgruppen, saisonale Impulsgeber und eine Präsentation in einem hochwertigen Printprodukt. Viele Partner nutzen das Buch als Möglichkeit, ihr Profil zu schärfen und Gäste zu erreichen, die offen sind für neue Küchenkonzepte und kulinarische Handschriften.





Über Culinarius & House of Viva Verlags GmbH

Hinter Moments of Taste stehen zwei Unternehmen, die ihre Kompetenzen ideal verbinden:

Culinarius zählt zu den führenden Kulinarik- und Gastronomieplattformen Österreichs und deckt Kommunikation, Branchenmarketing und Restaurantpositionierung ab. Die House of Viva Verlags GmbH ergänzt diese Stärke durch Premium-Design, hochwertige Produktentwicklung und Markenführung.

Im Joint Venture entsteht ein Format, das Genusskultur, Erlebnisorientierung und wirtschaftliche Wirkung kombiniert – ein Qualitätsprodukt, das die österreichische Gastronomie sichtbar macht und nachhaltig stärkt.

