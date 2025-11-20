SWV WIEN informiert Mitglieder als einer der ersten mit KI-Avatar „Alva“

Wien (OTS) -

Mit SWV WIEN TV und dem KI-Avatar „Alva“ beschreitet der SWV WIEN neue Wege in der Mitgliederkommunikation. Der KI-Avatar ist Teil einer umfassenden Zukunftsstrategie, mit der der Verband seine Sichtbarkeit stärkt und jüngere Zielgruppen anspricht. Unter der Rubrik SWV WIEN TV werden auf der Website swv.wien viermal pro Woche neue Videos in den Kategorien „Wirtschaftsnews“, „SWV am Punkt“, „Podcast“ und „Zurückgespult“ veröffentlicht.

Elisabeth Hakel, Geschäftsführerin des SWV WIEN: „Mit dem Einsatz eines KI-Avatars setzen wir ein starkes Zeichen für digitale Innovation und Zukunftsorientierung. Ziel ist es, komplexe wirtschaftliche Themen verständlich, aktuell und auf neue, ansprechende Weise zu vermitteln. Wir wollen Informationen nicht nur verbreiten, sondern erlebbar machen. Digitale Technologien eröffnen uns neue Möglichkeiten der Information und Mitgliederbindung. Wir sind einer der ersten, der KI-Avatar-Technologie in der Mitgliederkommunikation nutzt“, so Hakel.

SWV WIEN TV entstand in Zusammenarbeit mit der Moderatorin und Gründerin von no office GmbH, Multimedia & Content Agentur, Sandra Thier. „Die Zusammenarbeit mit dem SWV WIEN zeigt, wie kraftvoll digitale Plattformen sein können, wenn sie strategisch gedacht und kreativ umgesetzt werden. Mit SWV WIEN TV wird relevanter Content gezielt an die gewünschte Zielgruppe ausgespielt und echte Interaktion ermöglicht. So entsteht eine starke Community, die Marken langfristig trägt und nachhaltige Kommunikation ermöglicht. Wir sind stolz, Teil des zukunftsweisenden Projektes zu sein und gemeinsam neue Maßstäbe in digitaler Markenführung zu setzen.“