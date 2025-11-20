Mehrheit der ÖVP-Wähler für Ende der WKO-Pflichtmitgliedschaft

Salzburg/Wals (OTS) -

Die Causa Mahrer hat die Wirtschaftskammer in eine Krise gestürzt. FPÖ und NEOS fordern jetzt ein Ende der Pflichtmitgliedschaft, das würden auch 60 % der Österreicher laut einer OGM-Umfrage für das Nachrichtenmagazin BLICKWECHSEL befürworten. Sogar bei den ÖVP-Wählern sind mehr gegen die Pflichtmitgliedschaft (46 %) als dafür (39 %).

Wirtschaftskammer-Krise schadet der ÖVP

Harald Mahrer geht, die Lohnerhöhungen für Spitzenfunktionäre werden wieder zurückgenommen werden. Trotzdem: Der Schaden bleibt. Nicht nur für die Wirtschaftskammer, sondern auch für die ÖVP. 75 % der Befragten glauben, dass die Turbulenzen rund um die Wirtschaftskammer der ÖVP schaden - zumindest vorübergehend. Auch eine klare Mehrheit der ÖVP-Wähler (69 %) ist sich sicher: Die Causa wird nicht spurlos an der Partei vorbei gehen.

Wolfgang Bachmayer, Meinungsforscher OGM, über die Folgen der Causa für die ÖVP: „Die ÖVP galt als die Partei eines soliden Budgets und soliden Wirtschaftens, spätestens seit dem Spruch 'Koste es, was es wolle' im Zuge der Pandemie ist das völlig verloren gegangen. Und jetzt ist auch noch dazu die Wirtschaftskammer als Organisation, die für Unternehmer und Unternehmerinnen da ist und hier Kompetenzen anbietet, ist auch schwer angeschlagen. Also ich glaube, die ÖVP wird es schwer haben in Zukunft eine Wirtschaftskompetenz zu argumentieren.“

Mehr dazu zeigt das ServusTV-Nachrichtenmagazin „BLICKWECHSEL“ am heutigen Donnerstag, den 20. November, live ab 21:15 Uhr bei ServusTV und bei ServusTV On.

